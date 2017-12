Neuer Dacia Duster: noch mehr Komfort zum Vorzugspreis

Mit dem neuen Duster stellt Dacia mehr denn je unter Beweis, dass das Fahren eines modernen SUV kein Luxus sein muss. Die zweite Generation des weltweiten Erfolgsmodells besticht mit einem attraktiven Design, das den robusten Charakter des Kompakt-SUV noch stärker betont. Zusätzlich steigern zahlreiche Komfortdetails aus höheren Fahrzeugklassen die Lebensqualität im Duster, darunter erstmals bei Dacia die Klimaautomatik, Keycard Handsfree und die Multiview-Kamera. Trotzdem bleibt der Newcomer mit einem Basispreis von 11.290 Euro das bei Weitem günstigste SUV-Modell in Deutschland. Marktstart für den neuen Duster ist Anfang 2018.

Der neue Duster weist mit 4,34 Meter Länge und 1,80 Meter Breite vergleichbare Dimensionen wie sein Vorgänger auf und eignet sich dank der Bodenfreiheit von 21 Zentimetern und Böschungswinkeln von 30 Grad vorne und 34 Grad hinten (Duster 4×4: 33 Grad) auch für Abstecher abseits der Straße. Bei den Frontantriebsvarianten fasst der Gepäckraum 445 Liter nach VDA-Norm, beim Duster 4×4 sind es 411 Liter1 . Wird die Rücksitzlehne umgeklappt, steigt das Ladevolumen auf 1.478 Liter (Duster 4×4: 1.501 Liter)2 .

Robuster SUV-Look mit dynamischer Note

Details wie der weit nach oben gezogene Unterfahrschutz – in der Topausstattung Prestige in Silber – verleihen dem neuen Modell nochmals mehr Präsenz und sorgen für robuste Geländewagenoptik. Das unverwechselbare Erscheinungsbild prägen ferner der neu gestaltete Kühlergrill mit Gitter in Wabenform und die markant profilierte Motorhaube. Weiteres Merkmal des SUV-Modells sind die in drei Segmente geteilten LED-Tagfahrlichter. Die Hauptscheinwerfer präsentieren sich ebenfalls in markentypischer Dreiteilung.

Die Fahrzeugflanken weisen die spezifischen Duster Stilelemente auf, allem voran die drei Seitenscheiben und die ansteigende Fensterlinie mit dem Knick auf Höhe der C-Säule. Die im Vergleich zum Vorgängermodell zehn Zentimeter nach vorn gerückte und flacher geneigte Windschutzscheibe, 17-Zoll-Leichtmetallräder (Serie für Prestige) und niedrigere Fensterflächen setzen zusätzlich dynamische Akzente.

Fahrerorientiertes Cockpit in neuem Look

Der Innenraum des Duster präsentiert sich ebenfalls in komplett neuem Look. Das Interieur prägt die leicht dem Fahrer zugewandte Mittelkonsole mit dem im Vergleich zum Vorgänger höher und griffgünstiger positionierten Audiosystem Dacia Plug & Radio (Serie ab Essential) oder alternativ dazu dem Multimediasystem Media-Nav Evolution (Serie für Prestige; optional im Technik-Paket für Comfort). Weitere Kennzeichen sind die direkt darunter angeordneten Bedientasten im Klavierstil sowie das Lenkrad im 4-Speichen-Design, welches jetzt ab dem Niveau Comfort auch in der Tiefe verstellbar ist.

Für höheren Reisekomfort erhält der Duster außerdem neue Sitze mit längerer Sitzfläche und dichterer Schaumstoffpolsterung. Zusätzlich sorgt die stärkere Konturierung für mehr Seitenhalt. Die Version Prestige ist außerdem mit einer Lordosenstütze ausgestattet.

Mit Front- und Allradantrieb sowie fünf Motoren

Die Kunden haben beim neuen Duster die Wahl zwischen fünf Motorisierungen sowie Front- und Allradantrieb. Basisbenziner ist der wirtschaftliche Saugmotor SCe 115 mit 1,6 Liter Hubraum und 84 kW/114 PS für den Duster 4×2 und 4×4. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Vierzylinder im Duster 4×2 auch in einer auf den Betrieb mit Flüssiggas optimierten Variante verfügbar sein3 . Daneben bietet Dacia für den Kompakt-SUV das Turboaggregat TCe 125 mit Direkteinspritzung und 1,2 Liter Hubraum an. Es leistet 92 kW/125 PS und ist mit Front- und Allradantrieb erhältlich. Hinzu kommen zwei Turbodiesel aus der 1.5 dCi-Familie: der dCi 90 (66 kW/90 PS) für den Duster 4×2 und der dCi 110 (80 kW/109 PS) für den Duster 4×2 und 4×4.

SCe 115, TCe 125 und dCi 90 sind ausschließlich mit Schaltgetriebe verfügbar. Für den Duster 4×2 dCi 110 ist alternativ dazu das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe EDC erhältlich. Sämtliche Motorisierungen im Duster verfügen über die Start-Stopp-Automatik und erfüllen die Grenzwerte der Schadstoffnorm Euro 6.

Neu: Klimaautomatik und Multiview-Kamera

Mit einer Reihe neuer Details aus höheren Fahrzeugklassen steigert Dacia Lebensqualität und Komfort im neuen Duster. So sind für den Kompakt-SUV erstmals die Klimaautomatik (Option für Comfort und Prestige) sowie das automatische Zugangs- und Startsystem Keycard Handsfree lieferbar (Option für Prestige). Ebenfalls ein Novum ist die innovative Multiview-Kamera, die das Einparken und Fahrten im Gelände mit Hilfe von vier Weitwinkelkameras erleichtert (optional im Technik-Paket Plus für Prestige). Sie machen auch Hindernisse sichtbar, die sich unterhalb der Fensterlinie oder hinter dem Fahrzeug befinden und vom Fahrer nicht erkannt werden können.

Für ein weiteres Komfortplus beim Manövrieren im Stadtverkehr und bei Fahrten auf engen Serpentinen sorgt die neu konstruierte elektrische geschwindigkeitsabhängige Servolenkung. Zu den Neuheiten beim Duster zählen ferner die serienmäßige Berganfahrhilfe und exklusiv für den Duster 4×4 die Bergabfahrhilfe (Serie ab Comfort).

Weiteres Highlight und nützlich für Touren im Gelände ist der neue 4×4-Monitor (Serie für Prestige 4×4; optional im Technik-Paket für Comfort 4×4). Er informiert auf dem Bildschirm des Touchscreen-Multimediasystems Media-Nav Evolution (Serie für Prestige; optional im Technik-Paket für Comfort) über die Seitenneigung des Fahrzeugs und den Gefällewinkel. Hinzu kommt der Kompass.

Neu bei der Marke ist auch die serienmäßige automatische Aktivierung des Abblendlichts (Lichtsensor).

Toter-Winkel-Warner für mehr Sicherheit

Auf der Liste der Neuheiten für den Duster findet sich ebenfalls der ultraschallbasierte Toter-Winkel-Warner (optional im Technik-Paket Plus für Prestige). Durch ein Lichtsignal im Außenspiegel weist das System den Fahrer auf Fahrzeuge hin, die sich im kritischen Bereich für einen Spurwechsel befinden.

Die passive Sicherheitsausstattung beinhaltet unter anderem sechs Airbags, darunter erstmals bei Dacia vorhangähnliche Windowbags. Diese schützen bei einem Crash Fahrer, Beifahrer sowie die außen sitzenden Fondpassagiere. Hinzu kommen 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Gurtkraftbegrenzern und Gurtstraffern auf den Vordersitzen und erstmals auch auf den äußeren Rücksitzen sowie ISOFIX-Befestigungspunkte für Kindersitze auf den hinteren Außenplätzen.

Quelle: Dacia Presse-Service