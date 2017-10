eBay: Online-Reifenkauf und zubuchbarer Montageservice

Dreilinden/Berlin – Mehr als jedem zweiten Deutschen (56 Prozent) ist es wichtig, beim Online-Kauf von Reifen einen Montageservice bei einem lokalen Händler direkt mitbuchen zu können. Ebenfalls wichtig ist ihnen die Möglichkeit, den Lieferort frei auswählen zu können (76 Prozent). Knapp drei Viertel (74 Prozent) können sich sogar vorstellen, künftig ihre Reifen online zu kaufen, wenn sie einen Montageservice direkt mit dazu buchen können. Das ergab eine aktuelle Umfrage von Statista im Auftrag von eBay unter 1.000 deutschen Konsumenten. Demnach haben sich zwei Drittel der Befragten (67 Prozent) schon einmal online über Reifenangebote informiert – 75 Prozent der Männer und 59 Prozent der Frauen. Jeder dritte Deutsche (36 Prozent) hat seine Reifen bereits online gekauft. Die Gründe für den Kauf waren dabei vor allem Geldersparnis (81 Prozent), eine große Auswahl (53 Prozent) sowie Bequemlichkeit (48 Prozent).

Um seinen Kunden beim Reifenkauf noch stärker entgegen zu kommen, bietet eBay ab sofort die Möglichkeit, beim Kauf der Reifen zusätzlich die Montage in der Wunschfiliale direkt mitzubestellen. Der neue Service wurde bereits realisiert in Kooperation mit der A.T.U Auto-Teile-Unger GmbH & Co KG, der Pitstop.de GmbH und in Kürze auch mit der Reifencom GmbH.

Die Buchung erfolgt einfach und bequem: Beim Kauf der gewünschten Reifen im eBay Shop einer der drei Kooperationspartner kann der Käufer optional die Reifenmontage und im Anschluss eine Wunschfiliale auswählen, in der der Reifenwechsel durchgeführt werden soll. Ab 11,50 Euro erhält er dann einen Radwechsel inklusive Montage der neuen Reifen auf die Felge, die Auswuchtung sowie neue Gummiventile.

„Alle 16 Sekunden werden bei eBay.de Reifen gekauft. Mit der Option der Reifenmontage in einer Wunschfiliale können wir unseren Käufern künftig ein noch bequemeres Kauferlebnis in Kombination mit unserem einzigartig breiten Reifenangebot anbieten. Insgesamt werden bei uns in der Saison knapp 10.000 Reifen mit Montageservice verfügbar sein.”, sagt Dr. Reinhard Schmidt, der als Senior Director Hard Goods Verticals unter anderem die eBay-Kategorien Fahrzeugteile & -zubehör, Haus & Garten sowie Unterhaltungselektronik leitet.

„Als weiteres Highlight für unsere Kunden läuft seit heute unsere Gutschein-Aktion mit 10 Prozent Rabatt auf alle Reifen. Damit steht eBay für eine riesige Auswahl an Top-Marken zu hochattraktiven Preisen.”, so Reinhard Schmidt.

