Das Unternehmen TEST Berlin ist ein Messe- und Veranstaltungsdienstleister, der alle relevanten Leistungen aus einer Hand erbringt. Das Aufgabenspektrum der 1991 gegründeten Full-Service-Agentur reicht dabei vom Hotelmanagement und der Event-Planung bis hin zu Vor-Ort-Services wie Catering, Hostessen-Bereitstellung und der Vermittlung von City-Touren. Im Bereich der Messebetreuung gilt jedoch vor allem: Erfahrung ist Gold.

Vernetzung – das A und O in der Messe- und Eventorganisation

Wesentliches Kriterium eines erfolgreichen Anbieters für Messe- und Eventorganisationen ist die großflächige Vernetzung mit Hotels, Messebetreibern, Fluggesellschaften und Autovermietungen. TEST Berlin schöpft dabei aus seiner fast 30-jährigen Geschäftserfahrung und kauft z.B. zu Messeveranstaltungen frühzeitig Kontingente bei Hotels ein – wobei die Verhandlungen meist mehrere Jahre vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung beginnen. Die Kunden haben dadurch in diesen Zeiten Zugriff auf ein ausdifferenziertes Angebot an Hotelzimmern und können sich während der Veranstaltung auf das Wesentliche konzentrieren.

Kooperationspartner

Ein gut aufgestelltes Netz an Kooperationspartnern ist ebenso wichtig wie technische Innovationen:

TEST verfügt zum einen über einen Kunden-Pool renommierter Unternehmen und Institutionen, wie z.B. der Lufthansa City Center, einer Kette von Reisebüros, die weltweit agiert und in Deutschland ca. 300 Büros unterhält. Aber auch der Kulturkreis der Deutschen Wirtschaft, einer Vereinigung zur unternehmerischen Förderung von Kultur, profitiert von der Erfahrung, die TEST in die Zusammenarbeit mit einbringt.

Technische Innovationen bringen den entscheidenden Vorteil

Zum anderen erfolgt die Digitalisierung von Arbeitsprozessen durch den von TEST bereitgestellten Meeting Manager und verhilft dem Unternehmen zu einem entscheidenden Vorteil: Mit diesem Online-Tool können Kunden Einladungen, Anmeldungen und Ideen zum Corporate Design für eine bestimmte Veranstaltung erstellen und verwalten. Dazu haben sie in den Bereichen Veranstaltungs- und Hotelmanagement stets einen Zugang zu den erarbeiteten Konzepten und erbrachten Leistungen. Im Bereich Reporting können sie sich zusätzlich jederzeit über die aktuelle Situation einer Veranstaltung informieren.

Individuelle Wünsche berücksichtigen

Zum Teil kann es vorkommen, dass Unternehmen keine Abstriche an der Qualität der Hotelzimmer machen wollen und sich zum anderen dafür entscheiden, Preise für überteuerte Zimmer zu vermeiden. Auch hier punktet die Erfahrung: In diesem Fall können Zimmer in Hotels gebucht werden, die weiter vom Veranstaltungsort entfernt sind. Herrscht am gewählten Standortort eine schlechten Anbindung, kümmert sich die TEST Berlin um Shuttle-Busse, doch auch hier gilt: Je früher gemietet wird, desto besser stehen die Chancen auf Verfügbarkeit und angemessene Preise.

Die Kompetenz der Erfahrung

Für die Gewährleistung eines reibungslosen Veranstaltungsverlaufes ist die Kompetenz einer erfahrenen Organisation, die weit im Vorhinein daran denkt, verschiedene Bedürfnisse abzudecken, unerlässlich. Deutschland gilt mit über 36 Messen pro Jahr weltweit als führender Standort für Messen. Zu den Zusatzleistungen, die TEST anbietet zählen u.a. die Dokumentation der Veranstaltung, das Verpflichten von Gast-Rednern und der Organisation von Ausflügen oder Stand-Partys.