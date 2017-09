Internet-Impulse Köln: Woche der digitalen Highlights

Köln – Unter dem Motto THINK & CHANGE bieten die Internet-Impulse Köln vom 16. bis zum 21. Oktober eine Woche voller digitaler Highlights: In mehr als 60 Veranstaltungen können alle Kölner Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen den digitalen Wandel aus Kölner Perspektive hautnah erleben. „Nach sieben Jahren Internetwoche gehen wir dieses Jahr mit den Internet-Impulsen neue Wege“, sagt Harald A. Summa, Geschäftsführer von eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. „Wir wollen das Konzept der Internetwoche für die kommenden Jahre weiterentwickeln – alle digitalen Unternehmen und kreativen Köpfe Kölns sind eingeladen, sich eine Woche lang in zahlreichen Events daran zu beteiligen.“

Digitale Themen für Einsteiger und Experten

Den Startpunkt der Internet-Impulse Köln setzt das #IW8 ThinkCamp auf dem Ehrenfelder Vulkangelände. Zwei Tage lang diskutieren die Teilnehmer in acht thematischen Blöcken über das Leben und Arbeiten in der Stadt und über Herausforderungen für kommunale Organisationen im digitalen Zeitalter. Am Ende der Veranstaltungswoche, am 20. Oktober, präsentieren alle Partner, Mitstreiter und Interessenten zum #IW8 CHANGE Together die erarbeiteten Impulse der Stadt Köln und dem eco Verband.

Ganz von ihrer digitalen Seite präsentiert sich die Stadt Köln mit der Veranstaltungsreihe Köln Digital. Am 17. Oktober um 16 Uhr öffnet die Zentralbibliothek ihren Makerspace für die Veranstaltung Stadtbibliothek digital, die allen Interessierten den Umgang mit 3D-Druckern und 3D-Scannern vermittelt.

Digitale-Eventwoche mit Vorreiterrolle für Deutschland

Das Startup Weekend Education Cologne vom 20. bis 22. Oktober bietet Gründungswilligen die Gelegenheit, Geschäftsideen zum Thema Bildung und Human-Resources innerhalb von 54 Stunden umzusetzen. Unter dem Titel Cybercrime und der digitale Alltag nehmen am 16. Oktober ab 10:30 Uhr der eco Verband und die Polizei Köln alltägliche Sicherheits-Herausforderungen für Bürger und Unternehmen unter die Lupe.

Am 18. Oktober laden ab 11:00 Uhr PROdigitalTV & eco zum 43. Medienfrühstück, im Fokus stehen wieder aktuelle Trends des Bewegtbild-Marketings von YouTube bis TV. Unter dem Titel „Smart Citys – was passiert im Rheinland?“ stellt der eco Verband am gleichen Tag ab 18:30 Uhr seine aktuelle Studie zum Thema vor und die Stadt Köln erläutert die eigenen Entwicklungsschritte zur Smart City. Wie die Kommunikation aus der Cloud funktioniert, das zeigt am 19. Oktober die Veranstaltung Analog war gestern – Hallo Cloud! Am 19. Oktober ab 18 Uhr findet das Startup BBQ Internet-Impulse Special zum Thema „Pathologie des Scheiterns“ im STARTPLATZ im Mediapark statt. Der SEO-Strategie-Management Workshop vermittelt fundiertes SEO-Knowhow, ohne sich dabei in Technik-Kauderwelsch zu verstricken.

Quelle: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.