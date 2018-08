Während die Frau eine Schwangerschaft hat, sollte Sie sich trotzdem ausreichend bewegen. Zwar ist das Umfeld besorgt und auch die nahestehenden Menschen denken, dass sich die Frau nicht mehr viel bewegen sollte, jedoch ist dies in den meisten Fällen nicht wahr. Eine Frau, die schwanger ist, kann bis auf einige Einschränkungen ihr Leben ganz normal weiterführen. Die Frau sollte sich aber nicht so viel bewegen, dass sie überlastet wird.

Eine Frau muss weiterhin auf eine gesunde Ernährung achten, um fit durch die Schwangerschaft zu kommen. Der Bedarf an Vitaminen und Mineralstoffen ist unheimlich wichtig. Auch der Sport ist wichtig. Es ist verständlich, dass eine schwangere Frau keinen Fußball spielen sollte, aber es spricht nichts dagegen Yoga oder Ähnliches zu machen. Es gibt in vielen Sportvereinen Sport, der speziell für schwangere Frauen geeignet ist.

Natürlich sollte die schwangere Frau auf Drogen verzichten und nicht rauchen. Dies kann dem ungeborenen Baby nur schaden. In einer Schwangerschaft sollte die Frau sich etwas Gutes tun. Wenn es der Frau gut geht, so fühlt sich auch das Baby gut im Bauch. Das heißt, dass eine Sauna, eine Massage oder einfach nur ein bisschen Wellness einfach gut tun wird. Selbst das Reisen ist erlaubt. Beim Fliegen in einem Flugzeug ist nur wichtig, dass die schwangere Frau genügend Platz hat.

Fit durch die Schwangerschaft ist unheimlich wichtig. Die Frau kann ihr Leben ganz normal weiterführen, auch wenn der Bauch ein bisschen dicker ist. Es geht nur darum, dass die Frau fit bleibt, sich gesund ernährt und ausreichend schläft. In einer Schwangerschaft ist es nicht notwendig doppelt so viel zu essen. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und den Stoffwechsel anzuregen. Selbst das Musikhören sollte für die Frau kein Problem darstellen. Und das Baby im Bauch wird sich durch angenehme Musik auch wohler fühlen.

Grundsätzlich können die meisten Lebensmittel von der Frau verzehrt werden. Es gibt aber einige Lebensmittel, welche Salmonellen und andere Infektionen hervorrufen können. Es gilt also darauf zu achten. Sehr gefährlich sind für schwangere Frauen Listerien. Diese Bakterien finden sich in Rohmilchprodukten. Sie können im schlimmsten Fall zu einer Hirnhautentzündung führen oder eine Fehlgeburt verursachen. Auch Lakritze sollte nicht einfach so verzehrt werden.