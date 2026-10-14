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Gesundheit

DAK-Chef Andreas Storm bezweifelt Zeitplan der Pflegekommission: Reformkonzept bis Ende Januar unrealistisch

dts NachrichtenagenturLetztes Update 14. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Der Chef der Krankenkasse DAK-Gesundheit, Andreas Storm, lobt den Start der Pflegekommission, bezweifelt aber, dass sie bis Ende Januar ein tragfähiges Konzept vorlegen kann.

Er begrüße den Start und den Auftrag der neuen Pflegekommission ausdrücklich, sagte Storm der „Rheinischen Post“. Vor dem Gremium liege jetzt eine „Herkulesaufgabe“. Die Kommission müsse nicht mehr und nicht weniger leisten, als eine grundlegende Reform der Pflegeversicherung mit einer völlig neuen Systemarchitektur zu konzipieren. Noch fehle ihm die Phantasie, wie in der Kürze der Zeit bis Ende Januar ein umfassendes und tragfähiges Reformkonzept vorgelegt werden solle.

Storm erinnert an die Herausforderung: Gesundheitsminister Linnemann habe erst im September in einem Interview erklärt, dass das Pflegesystem derzeit nicht zukunftsfest sei und es ohne eine tiefgreifende Reform in den Dreißigerjahren kollabieren werde.

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