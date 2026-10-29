Israelische Fahne an der Knesset (Archiv)
Israelische Fahne an der Knesset (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Parlamentswahl in Israel: Likud stärkste Partei, Netanjahu-Block bei 53 Sitzen

dts NachrichtenagenturLetztes Update 30. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Zwei Tage nach der Parlamentswahl in Israel kommt die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut dem vorläufigen Endergebnis auf 27 Sitze. Das teilte das Zentrale Wahlkomitee am Donnerstag mit. Die Likud-Partei ist damit stärkste Einzelpartei.

Netanjahus Block kommt derweil auf insgesamt 53 Sitze, während das Oppositionsbündnis aus Sozialdemokraten, Liberalen, Zentristen um Ex-General Gadi Eizenkot 48 Sitze erreicht. Die Knesset hat insgesamt 120 Sitze. Beide Blöcke benötigen demnach eine Mehrheit von 61 Sitzen, um eine Regierung bilden zu können.

Die arabischen Parteien, die laut dem vorläufigen Endergebnis auf 19 Sitze kommen, könnten eine entscheidende Rolle bei den Koalitionsverhandlungen spielen. Allerdings haben die meisten Oppositionsführer eine Zusammenarbeit mit den arabischen Parteien bereits ausgeschlossen.

Die Wahlbeteiligung erreichte laut Zentralem Wahlkomitee den höchsten Stand seit 1973. Kleinere rechte Parteien wie Ofer Winters People of Israel und Yoaz Hendels Reservisten-Wirtschaftspartei scheiterten an der 3,25-Prozent-Hürde, was die Bemühungen von Netanjahus Block, eine Mehrheit zu sichern, weiter erschweren könnte.

Die Möglichkeit einer Einheitsregierung zwischen Netanjahu und Eizenkot scheint ebenfalls unwahrscheinlich, da Eizenkot eine Zusammenarbeit mit Netanjahu ablehnt. Auch andere Oppositionsführer haben eine Koalition unter der Führung des bisherigen Premierministers ausgeschlossen.

Foto: Israelische Fahne an der Knesset (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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