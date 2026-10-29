Klassenraum in einer Schule (Archiv)
Klassenraum in einer Schule (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
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Bundesschülerkonferenz kündigt eigene Demonstration in Berlin an – GEW und Fridays for Future dabei

dts NachrichtenagenturLetztes Update 29. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die Bundesschülerkonferenz plant am 20. November eine eigene Demonstration in Berlin. Man werde als Bundesschülerkonferenz einen eigenen Protest in Berlin veranstalten und dabei mit einem „zivilgesellschaftlichen Bündnis“ auftreten, sagte Generalsekretärin Amy Kirchhoff am Donnerstag den Sendern RTL und ntv. Zugesagt hätten bereits die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Bundeselternrat und Fridays for Future. Weitere Organisationen seien angefragt. Womöglich kämen zu der Demonstration in Berlin noch andere Orte hinzu.

Die junge Generation sei wütend auf die Menschen, die ihr nicht zuhörten und Politik über sie, aber nicht mit ihr machten. Es gehe dabei um marode Schulen, um die Rente und den Arbeitsmarkt. Viele Jüngere rechneten nicht mehr damit, dass es ihnen einmal besser gehen werde als ihren Eltern. Das sei ein Glaube, der sich gerade in Luft auflöse und entzaubert werde.

Von den Protesten am kommenden Samstag hatte sich die Schülerorganisation distanziert. Zur Begründung sagte Kirchhoff, die Organisationsstrukturen hinter der Initiative „Gen Z regelt“ seien unklar. Zudem teile sie die Sorge vor Krawallen. „Gewalt“ sei „keine Lösung an der Stelle“, sondern man müsse „hier ins Gespräch gehen“. Die ältere Generation müsse Verantwortung übernehmen, zuhören und umsetzen, was junge Menschen sich wünschten. Friedliche Proteste unterstütze die Schülerorganisation genauso wie das grundlegende Anliegen. Die Wut, die Frustration und der Wunsch nach mehr Investitionen, vor allem in den Bereich Bildung, das wolle man „auf alle Fälle mittragen“.

Foto: Klassenraum in einer Schule (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

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