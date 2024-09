VBG Ransomware-Angriff

Cybersecurityvorfall bei der VBG Unfallversicherung in Hamburg: Der Datenschutz und die Informationssicherheit haben oberste Priorität für die VBG. Dennoch ist es trotz umfassender Sicherheitsvorkehrungen zu einem Ransomware-Angriff auf einen Server des Online-Campus der VBG gekommen. Dieser digitale Service richtet sich an Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer und bietet Schulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz an. Alle betroffenen Personen, deren E-Mail-Adressen im kompromittierten System gespeichert waren, wurden umgehend informiert.

Sofortmaßnahmen nach dem Ransomware-Angriff

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Vorfalls wurde der betroffene Server heruntergefahren und vom Netz genommen. Obwohl diese Maßnahme schnell ergriffen wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten abgeflossen sind.

Betroffene Datenkategorien

Die möglicherweise kompromittierten Daten umfassen:

Vorname und Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Name des Arbeitgebers

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)



Arbeitsfähigkeit der VBG nicht beeinträchtigt

Es ist wichtig zu betonen, dass die Arbeitsfähigkeit der VBG durch diesen Vorfall nicht beeinträchtigt wurde. Insbesondere sind keine Daten zu Versicherungsfällen betroffen.

Risikobewertung für betroffene Personen

Es besteht das Risiko, dass die erbeuteten E-Mail-Adressen von den Angreifern genutzt werden könnten, um Zugang zu Benutzerkonten zu erlangen oder weitere Ransomware-Angriffe durchzuführen. Daher bitten wir alle betroffenen Personen, verstärkt auf E-Mails von unbekannten Absendern zu achten und deren Seriosität kritisch zu hinterfragen.

Empfohlene Schutzmaßnahmen

Zum Schutz Ihrer Daten und Konten empfehlen wir Ihnen folgende Maßnahmen:

Seien Sie aufmerksam im Umgang mit E-Mails von unbekannten Absendern.

Überwachen Sie die Benutzerkonten, bei denen die betroffene E-Mail-Adresse verwendet wird, sorgfältig.

Ändern Sie im Zweifelsfall die Zugangsdaten zeitnah, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Informationsfluss und Kommunikation

Die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden unverzüglich über den Vorfall informiert.

Die VBG unternimmt alle erforderlichen Schritte, um die Sicherheit der Daten ihrer Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zu gewährleisten und zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Ihr Engagement in Sachen Datenschutz und Datensicherheit bleibt ungebrochen und zielt darauf ab, das Vertrauen aller Beteiligten zu stärken.

VBG Ransomware-Angriff: Umfassende Maßnahmen zum Datenschutz und der Informationssicherheit

Der Datenschutz und die Informationssicherheit haben oberste Priorität für die VBG. Dennoch ist es trotz umfassender Sicherheitsvorkehrungen zu einem Ransomware-Angriff auf einen Server des Online-Campus der VBG gekommen. Dieser digitale Service richtet sich an Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer und bietet Schulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz an. Alle betroffenen Personen, deren E-Mail-Adressen im kompromittierten System gespeichert waren, wurden umgehend informiert.

Sofortmaßnahmen nach dem Ransomware-Angriff

Unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Vorfalls wurde der betroffene Server heruntergefahren und vom Netz genommen. Obwohl diese Maßnahme schnell ergriffen wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten abgeflossen sind.

Betroffene Datenkategorien

Die möglicherweise kompromittierten Daten umfassen:

Vorname und Nachname

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Name des Arbeitgebers

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Arbeitsfähigkeit der VBG nicht beeinträchtigt

Es ist wichtig zu betonen, dass die Arbeitsfähigkeit der VBG durch diesen Vorfall nicht beeinträchtigt wurde. Insbesondere sind keine Daten zu Versicherungsfällen betroffen, so die VBG im heutigen Telefonat mit den Mittelstand Nachrichten (MiNa).

Risikobewertung für betroffene Personen

Es besteht das Risiko, dass die erbeuteten E-Mail-Adressen von den Angreifern genutzt werden könnten, um Zugang zu Benutzerkonten zu erlangen oder weitere Ransomware-Angriffe durchzuführen. Daher bitten wir alle betroffenen Personen, verstärkt auf E-Mails von unbekannten Absendern zu achten und deren Seriosität kritisch zu hinterfragen.

Empfohlene Schutzmaßnahmen

Zum Schutz Ihrer Daten und Konten empfehlen wir Ihnen folgende Maßnahmen:

Seien Sie aufmerksam im Umgang mit E-Mails von unbekannten Absendern.

Überwachen Sie die Benutzerkonten, bei denen die betroffene E-Mail-Adresse verwendet wird, sorgfältig.

Ändern Sie im Zweifelsfall die Zugangsdaten zeitnah, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Informationsfluss und Kommunikation

Die zuständigen Aufsichtsbehörden wurden unverzüglich über den Vorfall informiert.

Die VBG unternimmt alle erforderlichen Schritte, um die Sicherheit der Daten ihrer Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zu gewährleisten und zukünftige Vorfälle dieser Art zu verhindern. Ihr Engagement in Sachen Datenschutz und Datensicherheit bleibt ungebrochen und zielt darauf ab, das Vertrauen aller Beteiligten zu stärken.

Die VBG informiert über den Vorfall auch auf Ihrer Homepage. Weitere Hintergrundinformationen zu den Zielen von solchen Cybersecurity-Fällen liefern unsere Kollegen von Business-Magazin.TV.