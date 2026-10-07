Industrieanlagen (Archiv)
Industrieanlagen (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Produktion im Produzierenden Gewerbe steigt im August 2026 um 2,0 Prozent

dts NachrichtenagenturLetztes Update 7. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Die reale (preisbereinigte) Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August 2026 gegenüber Juli 2026 saison- und kalenderbereinigt um 2,0 Prozent gestiegen.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von Juni bis August 2026 um 0,4 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 war die Produktion im August 2026 kalenderbereinigt 2,3 Prozent höher. Im Juli 2026 sank die Produktion gegenüber Juni 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse saison- und kalenderbereinigt um 1,2 Prozent (vorläufiger Wert: -1,1 Prozent).

Der Anstieg im August 2026 ist vor allem auf die höhere Produktion im Baugewerbe zurückzuführen (saison- und kalenderbereinigt +9,3 Prozent zum Vormonat). Innerhalb des Baugewerbes ist insbesondere der Bereich spezialisierte Bautätigkeiten und Ausbaugewerbe mit einem Plus von 13,1 Prozent gegenüber dem Vormonat hervorzuheben. Auch der Anstieg im Maschinenbau (+5,3 Prozent) beeinflusste das Gesamtergebnis positiv. Negativ auf die gesamte Produktion wirkte sich hingegen der erneute Rückgang in der Automobilindustrie (-5,4 Prozent) aus. Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ist dieser Rückgang teilweise auf die branchenüblichen Werksferien zurückzuführen, die 2026 stärker als im Vorjahr in den August fielen.

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Die Industrieproduktion (Produzierendes Gewerbe ohne Energie und Baugewerbe) stieg im August 2026 gegenüber Juli 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,6 Prozent. Dabei stieg die Produktion von Investitionsgütern um 1,2 Prozent und die Produktion von Konsumgütern um 0,6 Prozent. Die Produktion von Vorleistungsgütern sank dagegen um 0,2 Prozent. Außerhalb der Industrie sank die Energieerzeugung um 0,4 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 sank die Industrieproduktion kalenderbereinigt um 0,4 Prozent.

In den energieintensiven Industriezweigen ist die Produktion im August 2026 gegenüber Juli 2026 saison- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent gesunken. Im Dreimonatsvergleich war die Produktion in den energieintensiven Industriezweigen von Juni bis August 2026 um 2,9 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor. Verglichen mit dem Vorjahresmonat August 2025 war die energieintensive Produktion im August 2026 kalenderbereinigt um 2,1 Prozent niedriger, so die Statistiker.

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