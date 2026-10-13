Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv)
Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Wirtschaft

Arbeitgeberpräsident: Regierung muss Standort Deutschland reformieren

dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht vor allem die Bundesregierung in der Verantwortung, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen.

„Die Bundesregierung hat einen klaren Auftrag, dieses Land zu reformieren“, nicht die Wirtschaft, sagte Dulger dem Sendern RTL und ntv. Die Kritik, die Wirtschaft habe notwendige Veränderungen verschlafen, wies er zurück: „Ich glaube nicht, dass in der Wirtschaft überhaupt irgendetwas verschlafen wurde.“ Vielmehr passten die Rahmenbedingungen nicht mehr in die heutige Zeit.

Arbeitgeberpräsident: Regierung muss Standort Deutschland reformieren

Nötig seien deshalb Veränderungen bei Bürokratie, Lohnnebenkosten und staatlichen Strukturen. „Deutschland muss einfach wieder schneller, besser und einfacher werden“, sagte Dulger. Die Arbeitgeber unterstützten die Bundesregierung bei Reformen, wo sie könnten.

ARKM.marketing
     


Mit Blick auf die Rentenreform forderte Dulger eine zügige Umsetzung der bisherigen Pläne. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe ihm zufolge mitgeteilt, dass das Kabinett einen Vorschlag verabschiedet habe. „Der muss jetzt schnell in einen Gesetzestext gefasst werden und in den Bundestag zur Abstimmung, denn da gehört er hin, und das muss jetzt schnell gehen.“

Foto: Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur

Schlagwörter
dts NachrichtenagenturLetztes Update 13. Oktober 2026
0 1 Minute Lesezeit
Zeige mehr
     


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Ich willige ein, dass meine Angaben aus diesem Kontaktformular gemäß Ihrer Datenschutzerklärung erfasst und verarbeitet werden. Bitte beachten: Die erteilte Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft per E-Mail an datenschutz@sor.de (Datenschutzbeauftragter) widerrufen werden. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Schaltfläche "Zurück zum Anfang"
Schließen

Werbeblocker erkannt!

Werbeblocker erscheinen auf den ersten Blick praktisch, weil sie störende Anzeigen ausblenden. Doch viele Internetseiten finanzieren sich ausschließlich durch Werbung – das ist oft die einzige Möglichkeit, die Kosten für Redaktion, Technik und Personal zu decken. Wenn Nutzer einen Werbeblocker aktivieren, entziehen sie der Seite diese wichtige Einnahmequelle. Die Folge: Verlage und Webseitenbetreiber verlieren  Einnahmen, die oft sogar die Gehälter ganzer Teams oder Redaktionen gefährden. Ohne Werbeeinnahmen fehlen die Mittel, um hochwertige Inhalte kostenlos anzubieten. Das betrifft nicht nur große Medienhäuser, sondern auch kleine Blogs, Nischenportale und lokale Nachrichtenseiten, für die der Ausfall durch Werbeblocker existenzbedrohend sein kann. Wer regelmäßig eine werbefinanzierte Seite nutzt, sollte sich bewusst machen, dass der Betrieb und die Pflege dieser Angebote Geld kosten – genau wie bei einer Zeitung oder Zeitschrift, für die man selbstverständlich bezahlt. Werbeblocker sind daher unfair, weil sie die Gegenfinanzierung der Verlagskosten und Personalgehälter untergraben, während die Inhalte weiterhin kostenlos genutzt werden. Wer den Fortbestand unabhängiger, kostenloser Online-Inhalte sichern möchte, sollte deshalb auf den Einsatz von Werbeblockern verzichten oder zumindest Ausnahmen für seine Lieblingsseiten machen. Wenn Sie unsere Seite weiterhin lesen möchten, dann seien Sie fair! Danke.