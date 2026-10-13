Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger sieht vor allem die Bundesregierung in der Verantwortung, den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger zu machen.

„Die Bundesregierung hat einen klaren Auftrag, dieses Land zu reformieren“, nicht die Wirtschaft, sagte Dulger dem Sendern RTL und ntv. Die Kritik, die Wirtschaft habe notwendige Veränderungen verschlafen, wies er zurück: „Ich glaube nicht, dass in der Wirtschaft überhaupt irgendetwas verschlafen wurde.“ Vielmehr passten die Rahmenbedingungen nicht mehr in die heutige Zeit.

Arbeitgeberpräsident: Regierung muss Standort Deutschland reformieren

Nötig seien deshalb Veränderungen bei Bürokratie, Lohnnebenkosten und staatlichen Strukturen. „Deutschland muss einfach wieder schneller, besser und einfacher werden“, sagte Dulger. Die Arbeitgeber unterstützten die Bundesregierung bei Reformen, wo sie könnten.

Mit Blick auf die Rentenreform forderte Dulger eine zügige Umsetzung der bisherigen Pläne. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) habe ihm zufolge mitgeteilt, dass das Kabinett einen Vorschlag verabschiedet habe. „Der muss jetzt schnell in einen Gesetzestext gefasst werden und in den Bundestag zur Abstimmung, denn da gehört er hin, und das muss jetzt schnell gehen.“

Foto: Containerschiff in Wilhelmshaven (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur