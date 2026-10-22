Tino Chrupalla und Alice Weidel (Archiv)
Tino Chrupalla und Alice Weidel (Archiv) / Bild: via dts Nachrichtenagentur
Politik

Allensbach: AfD weiterhin vorn – Union verliert, SPD und Linke legen leicht zu

dts NachrichtenagenturLetztes Update 23. Oktober 2026
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Die AfD ist in der aktuellen Sonntagsfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach* weiterhin die Partei mit der größten Zustimmung in Deutschland. Würde am kommenden Sonntag gewählt, erhielte die AfD laut der Erhebung für die FAZ 27 Prozent der Zweitstimmen. Der Wert liegt einen Prozentpunkt niedriger als im Vormonat September, aber zwei Prozentpunkte höher als in der Befragung im Januar dieses Jahres.

Zweitstärkste Kraft sind die Unionsparteien, die unverändert gegenüber dem September bei 23 Prozent Zustimmung liegen, aber gegenüber dem Januar vier Prozentpunkte verloren. Die SPD steigt auf 14 Prozent (13 Prozent im September); im Januar erreichte sie 15 Prozent. Die Grünen verharren bei 14 Prozent Zustimmung und haben sich damit seit dem Tief zu Jahresbeginn (11,5 Prozent) konsolidiert.

Die Linke erhält elf Prozent Zustimmung und damit einen Prozentpunkt mehr als im September und auch im Januar. Die FDP sinkt im Oktober von fünf auf vier Prozent Zustimmung, wo sie Anfang 2026 mit 3,5 Prozent in etwa auch gestartet war. Auf die sonstigen Parteien entfallen unverändert sieben Prozent der Stimmen; gegenüber dem Jahresbeginn sind dies zwei Prozentpunkte mehr.

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Die aktuelle Umfrage wurde vom 2. bis 16. Oktober 2026 durchgeführt, befragt wurden 1.048 Personen.

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*Das Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) wird in der Öffentlichkeit und Medienlandschaft oft als CDU-nah wahrgenommen.

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