Laut einer aktuellen Statistik des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie werden rund 300.000 gewerbliche Unternehmen jährlich in Deutschland neu gegründet. Auch die Anzahl der freiberuflich Selbstständigen steigt. Insgesamt wagen somit jedes Jahr rund 393.000 Gründerinnen und Gründer im Vollerwerb und 522.000 Gründerinnen und Gründer im Nebenerwerb den Schritt in die Selbstständigkeit.

Die Gründung von neuen Unternehmen hat für unsere Volkswirtschaft eine große Bedeutung, denn dadurch werden abhängige Beschäftigungen ersetzt bzw. ergänzt. Eine Entlastung des Arbeitsmarktes findet durch jede neue Unternehmensgründung statt.

Ebenfalls wird durch neue Unternehmensgründungen das Wettbewerbsgeschehen angekurbelt. Bestehende Unternehmen werden durch neue Produkte und Verfahren herausgefordert.

Auf bewährte Geschäftsideen oder erprobte Konzepte setzt der überwiegende Teil der Gründerinnen und Gründer. 15,9 Prozent kommen mit einem Produkt bzw. einer Dienstleistung auf den Markt, die sich als Neuheit auf dem regionalen, deutschen oder weltweiten Markt bezeichnen lässt. Durch diese Neuheiten wird die Innovationskraft der gesamten Wirtschaft gestärkt.

Zudem werden durch selbstständige Unternehmen die demokratischen Gesellschaftsordnungen stabilisiert. Die wirtschaftliche Verantwortung wird auf viele Schultern verteilt, eine „Konzentration der Macht“ verhindert sowie die unternehmerische Freiheit gefördert.

Doch gerade Gründerinnen und Gründer kennen das: Um Aufträge abwickeln zu können, müssen Waren sowie Komponenten eingekauft und bezahlt werden. Diese Herausforderung muss, lang bevor die fertigen Erzeugnisse verkauft werden und Umsatz generieren, bewältigt werden. Zudem stellen die langen Zahlungsziele der Kunden eine weitere Problematik dar und binden oft nötige Liquidität. Auch ist es wichtig, über die nötige Technik zu verfügen. Die Elbe Finanzgruppe unterstützt als starker Partner Freiberufler sowie Unternehmen bei all diesen schwierigen Aufgabenstellungen.

Wir bezahlen Ihre Rechnungen

Die Elbe Finanzgruppe findet, dass auch Freiberufler und Unternehmen das Recht darauf haben, ihr Geld pünktlich zu erhalten. Genauso wie ein Angestellter auch. Mit der Rechnungsvorfinanzierung ist der Unternehmer unabhängig vom Zahlungsziel seiner Auftraggeber.

Anhand eines alltäglichen Beispiels aus dem Bereich der Freiberufler erläutert Matthias Bommer die Finanzierungsmöglichkeit Factoring: „Ein Angestellter erhält jeden Monat sein Gehalt. Hingegen wird der Freiberufler oftmals erst nach Fertigstellung seines Projektes vergütet. Er muss in Vorleistung gehen und auf sein Geld warten. Das finden wir unfair. Aus diesem Grund erhält der Freelancer von uns bereits am nächsten Werktag die Rechnung ausgezahlt. Somit verfügt er über planbare Liquidität. Zusätzlich kümmern wir uns um das Mahnwesen sowie den Ausfallschutz der Forderung. So kann sich der Freiberufler vollkommen auf sein Kerngeschäft konzentrieren.“

Wir finanzieren Ihre Arbeitsmittel

Stefan Kempf erklärt die bankenunabhängige Finanzierungslösung Leasing anhand eines Transportunternehmens: „Der Spediteur benötigt kurzfristig zur Realisierung eines zusätzlichen Auftrages einen weiteren LKW. Häufig muss der Unternehmer bei seiner Bank lange Zeit warten, bis über eine Zu- oder Absage entschieden wird. Das finden wir zu kompliziert. Wir erarbeiten innerhalb kürzester Zeit eine Lösung, damit der Spediteur den zusätzlichen Auftrag binnen weniger Tage annehmen kann.“

Wir finanzieren Ihren Auftrag

Mit der schnellen Möglichkeit einer Auftragsvorfinanzierung unterstützt die Elbe Finanzgruppe Unternehmen bei der unkomplizierten Auftragsabwicklung. Matthias Bommer erklärt das Produkt anhand eines Produktionsbetriebes: „Das Unternehmen muss für einen Auftrag mit Waren in Vorleistung gehen, um diesen in der vorgegebenen Zeit abwickeln zu können. Die Elbe Finanzgruppe hilft durch sofortige Vorfinanzierung dabei, das Projekt fristgerecht umzusetzen.“

Wir managen Ihre Forderungen

Zur Abrundung des Finanzierungsangebotes verfügt die Elbe Finanzgruppe nun über eine Inkasso Lizenz.

Stefan Kempf sagt dazu: „Durch den Erwerb der Inkasso Lizenz bieten wir ein umfangreiches Lösungspaket für unsere Kunden. Damit sind wir bundesweit einer der wenigen Komplettanbieter für diese Zielgruppe.“

Über die Elbe Finanzgruppe GmbH

Die Elbe Finanzgruppe ist ein bankenunabhängiger Finanzdienstleister mit Fokus auf Freiberufler, Selbstständige sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Als anerkannter Finanzdienstleister bietet die Elbe Finanzgruppe innovative Finanzierungsmöglichkeiten für Factoring, Leasing, Finetrading sowie Inkasso aus einer Hand.

Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ist durch ein besonderes Vertrauensverhältnis gekennzeichnet. Die Kunden haben durch die Kooperation einen leistungsstarken Partner an ihrer Seite, mit einer gesicherten Refinanzierung und einem erfahrenen Team. Als anerkannter Finanzdienstleister der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt die Elbe Finanzgruppe vergleichbaren regulatorischen Anforderungen wie Banken. Dies sichert unseren Kunden ein Höchstmaß an Seriosität und Qualität.

Quelle: Elbe Finanzgruppe GmbH