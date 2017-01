Stockholm/Berlin – Bisnode untermauert seine Position im Bereich Big Data & Data Science durch die Übernahme des belgischen Unternehmens Swan Insights SA/NV („Swan Insights“). Bisnode, der führende europäische Data & Analytics Anbieter, investiert damit in den weiteren Ausbau seiner Big Data Analytics Ressourcen. Swan Insight, mit Sitz in Brüssel, ist ein preisgekröntes, junges und innovatives Unternehmen, das Lösungen rund um Wirtschaftsinformationen der nächsten Generation in Belgien, Deutschland, Luxemburg und Großbritannien anbietet.

„Mit der Übernahme von Swan Insights werden wir bei Bisnode – basierend auf hochentwickelten Technologien in Big Data und Data Science – die Entwicklung von Produkten und individuellen Lösungen auf diesem schnell wachsenden Markt verstärkt vorantreiben. Swan Insights verfügt über eine tiefgreifende Fachkompetenz in den Bereichen Machine Learning, Vorhersageanalyse, Sprachverarbeitung (Natural Language Processing) sowie Datenverarbeitung. Diese Akquisition hat für unsere strategische Entwicklung einen enormen Nutzen und wird unseren regionalen und internationalen Kunden in Zukunft einen großen Mehrwert bieten.“, sagt Marcus Hartmann, Bisnode Group Director Big Data Analytics.

Swan Insights wurde 2013 gegründet. Aufgrund seines Innovationsgrades hat das Unternehmen in den letzten Jahren große Anerkennung erfahren und wurde von der Region Brüssel mit Innovationsanreizen und Investitionen unterstützt.

„Wir freuen uns darauf, Teil einer etablierten, internationalen Unternehmensgruppe wie Bisnode zu werden. Die Technologien und Methodiken, die wir bei Swan Insights bereits entwickelt haben, entsprechen zu 100 Prozent den strategischen Zielen bei Bisnode und die Synergien werden unsere weitere Entwicklung auch dank der talentierten Mitarbeiter und Ressourcen von Bisnode auf den besten Weg bringen. Wir setzen alles daran, um in Zukunft ein Teil von Bisnodes Erfolgsstory zu sein.“, sagt Laurent Kinet, Mitgründer und CEO von Swan Insights.

Die Übernahme von Swan Insights ist ein wichtiger Bestandteil von Bisnodes Big Data Strategie, mit dem Ziel die Kompetenz im Bereich Advanced Analytics auf globaler Ebene zu etablieren.

