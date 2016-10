Berlin – Die diva-e Digital Value Enterprise GmbH, E-Business-Dienstleister für die digitale Wertschöpfungskette, hat für den Brandschutz-Spezialisten Hekatron ein neues Webportal zur digitalen Verwaltung von Rauchwarnmeldern entwickelt. Mess- und Facility-Management-Dienstleister sowie Brandschutz- und Wartungsbeauftrage von Hotels, Wohn- und Geschäftsimmobilien können jetzt komfortabel über das cloudbasierte Webportal auf Kunden-, Liegenschafts- und Wartungsdaten zugreifen und diese unkompliziert bearbeiten und verwalten.

diva-e hat das neue Portal Genius Web (live seit dem 05. Oktober) in enger Abstimmung mit Hekatron entwickelt. Ebenfalls realisierte diva-e mit Unterstützung der fluidmobile GmbH aus Karlsruhe die Weiterentwicklung der Genius Pro App. Hierfür wurde die Nutzerführung komplett überarbeitet. Anwender können jetzt nicht nur Daten der Rauchwarnmelder per Akustiksignal auf ein mobiles Endgerät senden, sondern werden intuitiv durch den kompletten Wartungsprozess geführt. Sämtliche Daten aus der Genius Pro App können zudem komfortabel direkt in das Genius Web Portal zur weiteren Bearbeitung übertragen werden. Während der Beta-Phase wurden im Rahmen eines Testprojekts bereits Daten zu Wohnungen und Räumen von ca. 500 Liegenschaften einer Wohngenossenschaft im Portal angelegt.

Agiles Projektmanagement mit Scrum überzeugte Hekatron

Für die Realisierung des Projekts setzten die Spezialisten von diva-e auf ein agiles Vorgehen nach der Scrum-Methode. „Neben der Fachkompetenz war der – für uns neue – Einsatz von Scrum einer der Gründe, warum wir uns 2015 für diva-e entschieden haben“, sagt Jan Häring, Produktmanager bei Hekatron. „Dadurch wussten wir jederzeit über den Projektstatus Bescheid, waren eng in die Entwicklung des Portals involviert und konnten unsere Vorstellungen des Produktes so direkt realisieren.“ Häring führt weiter aus: „Zudem lassen sich nun über die Smartphone App, die parallel zum Genius Web Portal weiterentwickelt wurde, die jährlichen Wartungen und Inbetriebnahmen von Rauchwarnmeldern optimal koordinieren – das ermöglicht unseren Kunden eine deutlich effizientere Arbeit.“

diva-e mit Entwicklung von Smarthome App für Privatbereich beauftragt

Im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie setzt Hekatron die Zusammenarbeit mit diva-e auch nach der Live-Schaltung des neuen Webportals fort. Zukünftig sollen nicht nur professionelle Dienstleister von einem digitalen Brandschutzmanagement aus einer Hand profitieren. Daher wurde diva-e mit der Entwicklung einer App beauftragt, die es Privatanwendern und Betreibern von Einrichtungen wie z.B. Kindergärten ermöglicht, ihre Hekatron-Rauchwarnmelder über mobile Endgeräte zu managen und die im Alarmierungsfall unmittelbar eine entsprechende Benachrichtigung sendet. Die App soll im Frühjahr 2017 verfügbar sein.

Quelle: diva-e Digital Value Enterprise GmbH/Möller Horcher Public Relations GmbH