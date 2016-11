München / Essen – Die 11880 Solutions AG hat in der Startphase des neuen Sekretariatsservice (www.11880-sekretariatsservice.com) bereits erste Unternehmenskunden gewinnen können. Das neue Angebot sorgt dafür, dass kleinere Firmen jederzeit telefonisch für ihre Kunden erreichbar sind und gleichzeitig ungestört ihrem Tagesgeschäft nachgehen können. In den ersten sechs Wochen wurden schon knapp 4.000 Anrufe für Unternehmenskunden entgegengenommen.

„Wir sind mit der ersten Resonanz sehr zufrieden. Der Service erlaubt unseren Unternehmenskunden, sich auf ihr Tagesgeschäft zu konzentrieren und trotzdem für ihre Kunden da zu sein. Bisher haben sich bereits 250 Unternehmen für unser Angebot registriert“, sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG.

Mit dem neuen 11880*-Service geht auch in kleineren Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen immer jemand ans Telefon. Die erfahrenen 11880-Mitarbeiter nehmen auf Wunsch rund um die Uhr an sieben Tagen pro Woche Gespräche im Namen des Kunden entgegen. Die erste Erfahrung zeigt: Rund ein Drittel aller Anrufe gehen außerhalb der Kernarbeitszeit zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr ein. Der Kunde wird sofort über alle Telefonate per SMS, E-Mail oder Fax informiert und kann reagieren, sobald er Zeit hat. Über eine spezielle App kann er zuvor genau festlegen, wann er in welcher Form über Anrufe informiert werden möchte und hat gleichzeitig einen detaillierten Überblick über sein Anrufvolumen.

Der Sekretariatsservice ist ein weiterer Baustein in der Rund-um-Betreuung kleinerer Unternehmen. Diejenigen, die kein eigenes BackOffice haben, profitieren von dem neuen Angebot, mit dem sie zum einen ihren Außenauftritt durch ein persönliches Sekretariat professioneller gestalten können und zum anderen kein Neukundengeschäft mehr verpassen. Der Basispreis für den Service beträgt 39,00 Euro im Monat und richtet sich nach dem monatlichen Anrufvolumen.

Quelle: 11880