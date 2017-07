Verblüffte Gesichter, ratlose Zuschauer und getäuschte Sinne: Das ist die magische Welt der Zauberei. Dabei werden Erinnerungen aus der Kindheit über Hasen in Zylindern und verschluckte Tücher im Mund des Zauberers bei nahezu jedem geweckt. Was ist also noch besser als eine Zaubervorstellung mit einer geballten Ladung Spannung, Magie und Kunst? Close Up Zauberei lautet des Rätsels Lösung.

Was ist Close Up Zauberei?

Als Close Up Zauberei wird die Art von Zaubershow benannt, welche in direkter Verbindung mit Comedy steht. Hier stehen nicht nur Zauberkunst und Magie, sondern auch das Lachen sowie die gute Stimmung im Vordergrund.

Nicht umsonst bezeichnet man die Close Up Zauberei, im Volksmund auch Tischzauberei, als eine der schwersten Zauberkünste. Nirgendwo anders steht ein Zuschauer in so direkter Verbindung zum Zauberer. Er hat hier die außergewöhnliche Perspektive, dem Zauberer direkt auf seine Hände und damit auch in sein Handwerk zu schauen. Diese Umstände erfordern höchste Konzentration des Zauberers sowie die optimale Beherrschung seines Metiers. Erlaubt sich ein Tischzauberer auch nur einen kleinen Fehler, so fliegt der Trick gleich auf.

Diese Art der Zauberer lässt jedoch nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Insbesondere Erwachsene finden Gefallen an der unterhaltsamen Mischung aus Zauberei und Comedy. Nicht zuletzt weil Close Up Zauberkunst nahezu zu jeder Veranstaltung passt und das sogar ohne größere Vorkehrungen im Vorfeld (Bühne, Technik etc.). So kann ein Close Up Zauberer Hochzeitsgäste, Mitarbeiter bei einem Firmenevent oder auch Freunde bei einer Gartenparty bestens unterhalten und mit seinen Tricks für laute Lacher und gute Stimmung sorgen.

Aber auch diese Kunst muss gelernt sein. Christian Glade, bester deutscher Comedy Zauberer, beweist sein Können indem er sein Publikum magisch verzaubert und sein Handwerk beherrscht wie kein Anderer. Mit seinem spektakulären Auftritt verblüfft er jeden noch so skeptischen Zuschauer und öffnet ihm somit die magischen Pforten in die Welt der Zauberei.

Planen auch Sie demnächst ein großes Event und suchen noch das i-Tüpfelchen für Ihr Unterhaltungsprogramm? Close Up Zauberei bietet eine außergewöhnliche Mischung an Comedy und Zauberei, getreu dem Motto „Magic meets Comedy“. So versetzen Sie garantiert Ihre Gäste bei jeder Feierlichkeit in Staunen und Begeisterung.