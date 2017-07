Zürich – Die beiden europäischen Technologieunternehmen swissQuant Group und Avaloq entwickeln im Rahmen eines Innovationsprojekts zusammen eine Lösung, die eine integrierte, automatisierte und zielorientierte Anlageberatung ermöglicht. Die beiden Partner bauen damit ihr gemeinsam entwickeltes Wealth Advisory Modul weiter aus. Die neue Technologie ist auf Integration und Automation ausgerichtet und setzt bei der zielorientierten Vermögensberatung an: So können Banken beispielsweise ihren Affluent- und Private-Banking-Kunden eine umfassende Beratungsdienstleistung bieten, die auf deren individuellen Zielen und Wünschen basiert. Die neue Beratungslösung baut auf dem Bereich der Finanzplanung auf: Sie übersetzt die Ziele und Wünsche der Kunden in ein konkretes Wertschriftenportfolio und überwacht zudem laufend, ob die Ziele erreicht werden. Bei der Thurgauer Kantonalbank wird die innovative Lösung für die automatisierte Anlageberatung zuerst zum Einsatz kommen.

Die Technologie, die swissQuant und Avaloq in Kooperation kreiert haben, ermöglicht es Banken, ihr Angebot zu automatisieren und voll in die Gesamtbankenlösung Avaloq Banking Suite zu integrieren. Dank einer hoch entwickelten Berechnungsmethodik wird die neue Lösung auch individualisierte Beratung, bis zum Einbezug von Einzelpositionen, ermöglichen.

Die Lösung baut auf der Webtechnologie der Avaloq Digital Suite auf und legt besonders großen Wert auf Nutzerfreundlichkeit. Sämtliche komplexen Berechnungen, wie z.B. die Wahl einer optimalen Strategie zur Zielerreichung oder die Überwachung des Zielerfolgs, werden durch die Intelligenten Technologien der swissQuant Group bewerkstelligt. Die neuen Module der swissQuant basieren auf der Risikologik von ImpaQt, dem sich durchsetzenden Marktstandard für Risikotransparenz und Compliance. Im Rahmen dieses Innovationsprojekts erarbeitet die swissQuant Group einen neuartigen Ansatz, der auf einer dynamischen Anlagestrategie basiert und herkömmliche, statische Allokationsmethoden nachvollziehbar übertrifft.

