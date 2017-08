Mannheim – Hätten wir nicht alle gerne einen fairen Chef? Einer, der sein Team motiviert und begeistert? Einen Vorgesetzten mit Humor? Ein Boss mit Ahnung und Empathie? Aber muss eine Führungskraft wirklich eine eierlegende Wollmilchsau sein, die nicht nur fachlich kompetent ist, sondern auch im Umgang mit Mitarbeitern und Kunden? Worauf legen Arbeitgeber bei der Auswahl geeigneter Kandidaten Wert? kursfinder.de hat die 10 gesuchtesten Soft Skills von Führungskräften aus 200 Stellenanzeigen ausgewertet: In jeder zweiten wird Kommunikationsstärke vorausgesetzt.

Ohne Kommunikationsfähigkeit führt offenbar kein Weg in die Chef-Etage: In nahezu jeder zweiten der 200 ausgewerteten Stellenanzeigen (49,5%) wird diese Eigenschaft explizit im Anforderungsprofil genannt, womit sie den ersten Platz im Ranking einnimmt. Ebenfalls unerlässlich ist für Arbeitgeber bei der Einstellung von Führungspersonal die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. In 86 von 200 Stellenanzeigen (43%) suchen Unternehmen einen Teamplayer für den Manager-Posten. Diese beiden Soft Skills führen mit klarem Vorsprung die Top Ten der Soft Skills an, die Führungskräfte mitbringen sollten.

Serviceorientierter Analytiker mit selbstständiger Arbeitsweise

Der Kunde ist König: Das belegt der dritte Rang in der Liste der gefragtesten Soft Skills. In rund einer von drei Ausschreibungen (31%) setzen Arbeitgeber Kunden-, Dienstleistungs- oder Serviceorientierung voraus. Fast genauso häufig (30,5%) suchen sie Bewerber mit zielführender, ergebnis- oder lösungsorientierter Arbeitsweise für die Spitzenposition. Es ist den Unternehmen wichtig, dass die Führungskraft selbstständig arbeitet (29%) und analytische Fähigkeiten mitbringt (27%).

Trotz des Wunschs nach einem Teamplayer wird in einem Viertel aller Anzeigen Durchsetzungsvermögen vorausgesetzt. Für jede fünfte Stelle (21%) ist ferner unternehmerisches Denken und Handeln notwendig. Nahezu Standard in Stellenanzeigen ist heutzutage der Wunsch nach Flexibilität – so auch bei der Einstellung von Führungspersonal: In 36 der 200 Anzeigen (18%) wird diese Anforderung genannt.

Abgerundet wird die Top Ten der gefragtesten Soft Skills von Führungskräften von deren Fähigkeit, andere zu motivieren und zu begeistern. In knapp 16 Prozent der untersuchten Stellenausschreibungen suchen Unternehmen einen Motivator für ihre Mitarbeiter, wohlwissend, dass Erfolg eng mit Motivation verknüpft ist.

Erfahrungswerte zahlen sich aus

Das Beherrschen einer Bandbreite von Soft Skills macht eine Führungspersönlichkeit ebenso aus wie deren Fach- und Branchenkenntnisse. Und diese nehmen mit Erfahrungswerten zu. Neben persönlichen Eigenschaften der Bewerber setzen Unternehmen daher auf Berufserfahrung (über 85%), von mehr als jedem zweiten Arbeitgeber wird zudem Führungserfahrung vorausgesetzt. Je höher der Abschluss, desto besser stehen auch die Chancen, in der Chef-Etage zu landen: In rund 70% der Stellenanzeigen wird von Bewerbern ein Hochschulabschluss erwartet.

Quelle: kursfinder GmbH