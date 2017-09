Köln / New York – Im 18. Jahr von Interbrands Best Global Brands bleiben Apple und Google unangefochten auf den Rängen eins und zwei. Die neue Nummer drei heißt Microsoft und verdrängt damit Coca-Cola auf Rang vier. Apples Markenwert steigt zwar relativ gering, aber mit 184,15 Milliarden US-Dollar ist der Technologieriese nach wie vor mit großem Abstand die wertvollste Marke der Welt. Mercedes-Benz belegt auch in diesem Jahr Rang neun ist damit die wertvollste deutsche Marke. Außerdem schafft Facebook mit einem enormen Wachstum an Markenwert den Sprung in die Top 10.

Das Wachstum der deutschen Marken ist nicht mehr ganz so auffällig wie im vergangenen Jahr, dennoch können sich fast alle über Wertzuwächse freuen. adidas zählt in diesem Jahr mit einem Wachstum von 17 Prozent sogar zu den Top Growing Brands und steigt von Rang 60 auf 55. Mercedes-Benz verzeichnet mit plus 10 Prozent das zweithöchste Wachstum.

SAP, Porsche, Allianz und Siemens legen alle um sechs Prozent zu. Mini wächst um drei Prozent und Audi sowie Volkswagen können sich immerhin um zwei bzw. ein Prozent verbessern. Einzig BMW und DHL stagnieren in diesem Jahr leicht mit den Werten des Vorjahres.

Zu den Neueinsteigern gehören Netflix (Rang 78) und Salesforce (Rang 84). Außerdem kann sich Ferrari (auf Rang 88) über den Wiedereinstieg nach einigen Jahren Pause freuen.

„Wir leben in einer außerordentlich spannenden Zeit des Wandels – gesellschaftlich, technologisch sowie auch wirtschaftlich“, sagt Simon Thun, Chief Executive Officer von Interbrand Central & Eastern Europe.

„Marken können in diesem Umfeld einerseits als klare und beständige Orientierungspunkte dienen und andererseits selbst zum Kristallisationspunkt für Veränderungen in den Unternehmen wie auch gegenüber den Kunden werden. Die Unternehmen hinter den Marken in unserem Ranking haben verstanden, dass Marken gerade in Zeiten der Veränderung eine wichtige Plattform für Wachstum sind.“

Das höchste Wachstum verzeichnet, bereits zum zweiten Mal hintereinander, Facebook. Mit einer enormen Steigerung des Markenwertes von erneut 48 Prozent schafft die Social Media Marke den Sprung in die Top Ten. Zweitwachstumsstärkste Marke ist Amazon – mit einem Plus von 29 Prozent. Danach folgen Adobe mit 19, adidas mit 17 und Starbucks mit 16 Prozent.

Mehr als die Hälfte der Best Global Brand stammen allein aus vier Branchen: Automobil (16 Marken), Technologie (15 Marken), Finanzdienstleistungen (12 Marken) und FMCG (9 Marken). Der Einzelhandel ist dabei mit rund 19 Prozent die Branche mit dem höchsten Wachstum. Gefolgt von Sportartikeln mit zehn Prozent, Technologie mit acht Prozent, Logistik mit sieben Prozent und Finanzdienstleistungen mit sechs Prozent.

Insgesamt wächst der Wert aller 100 gelisteten Marken gegenüber dem Vorjahr um 4,2 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 1,87 Billionen US-Dollar. Das vollständige Ranking, detaillierte Analysen, Trends sowie viele Hintergrundartikel finden Sie unter www.bestglobalbrands.com.

Quelle: Interbrand