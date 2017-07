“Half the money I spend on advertising is wasted; the trouble is I don’t know which half.” Mit diesem Problem befassen sich alle Unternehmen. Während Google noch daran arbeitet, eine erfolgreiche Lösung zu finden, ist das Ad-Tech-Unternehmen Gonnado schon einen Schritt weiter und bietet Coupon-Remarketing an. Dadurch kann zurückverfolgt werden, wie erfolgreich eine Online-Werbeanzeige in der Tat war, was zur Folge hat, dass die Werbung noch effektiver und effizienter gestaltet werden kann.

Unternehmen sind auf der Suche nach der bestmöglichen Werbung

In der Regel setzen Unternehmen verschiedene Werbeformen ein. Die Schwierigkeit liegt darin, den richtigen Medien-Mix zu finden, um das vorhandene Budget optimal einzusetzen. Zudem müssen Unternehmen vergleichen, welche Werbeformate für welches Produkt oder welche Dienstleistung die beste Wirkung erzielen. «Da Unternehmen immer stärker auf Online-Werbung setzen, sind Methoden gefragt, die deren Wirkung nachweisen können. Schließlich brauchen sie Argumente, wieso sie ihre Ausgaben in die Online-Kanäle verstärken sollen», erklärt Werner Ballhaus, Leiter des Bereichs Technologie, Medien und Telekommunikation bei PwC.

Gonnado bietet die bestmögliche Werbung

Durch Gonnados Coupon-Remarketing ist es möglich zu verfolgen, durch welche Online-Werbeanzeige der Kunde in den Laden gekommen ist, um ein Produkt zu kaufen. Die Werbeanzeigen im Netz werden mit einem Coupon versehen, der durch einen Klick heruntergeladen werden kann. Bei der Einlösung des Coupons im Laden wird er automatisch jener Onlineanzeige zugeordnet, auf die geklickt wurde. Der ganze Bewerbungsprozess kann somit rückverfolgt werden. Durch die gewonnenen Daten kann der ROAS (Return on Advertising Spend) ganz einfach abgelesen und die Webung stetig optimiert werden. Je länger eine Kampagne läuft, desto zielgenauer wird sie dank dem wachsenden Datensatz verbessert und desto günstiger fallen die Kosten pro Klick aus.

Über tausend begeisterte Kunden

Unter den über tausend Kunden, die erfolgreich mit Gonnado Online-Werbekampagnen betreiben, befinden sich unter anderem der Wasserpark Alpamare, die Chicorée Mode AG, die Emil Frey Gruppe und Diga Möbel. In der Automobilbranche bringt Gonnados Coupon-Remarketing typischerweise einen ROAS von 50x. In der Modebranche erzielen solche Kampagnen in der Regel einen ROAS von 5x und in der Möbelverkaufsbranche 15x.

Quelle: Gonnado AG