Köln – Die Blockchain setzt sich für bestimmte Anwendungsfälle und Branchen in der Breite durch – das denken 44 Prozent der Mittelständler laut einer Befragung des internationalen Marktforschungs- und Beratungsinstituts YouGov. Neun Prozent der befragten Unternehmen plant bereits konkret den Einsatz einer Blockchain im eigenen Unternehmen. 17 Prozent der Befragten denken immerhin über den Einsatz in ihrem Unternehmen nach. Drei Prozent der Mittelständler nutzt die Blockchain bereits. Nur 26 Prozent glauben nicht an diese Technologie, 30 Prozent sind unschlüssig oder machen keine Angaben. „Die Blockchain wird zu einem Thema für den Mittelstand, immer mehr Unternehmen entdecken in der Technologie großes Potenzial fürs eigene Geschäft”, sagt Stephan Zimprich, Leiter der Kompetenzgruppe (KG) Blockchain im eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.

Drei Prozent der Mittelständler nutzen die Blockchain bereits

In einer Blockchain sind alle Einträge und Transaktionen an vielen Orten gleichzeitig manipulationssicher gespeichert. In den Augen vieler Experten bietet die Blockchain-Technologie hohes Potenzial für viele Wirtschaftsbereiche, besonders wenn es auf die nachweisbare Übermittlung von Informationen ankommt. Entstanden ist die Blockchain als technische Grundlage für Kryptowährungen wie Bitcoin.

Blockchain könnte Prozesse vereinfachen und Kosten reduzieren

„Mithilfe der Blockchain lassen sich ohne große Investitionen in IT beispielsweise sichere Prozesse für einfache Transaktionen schaffen”, sagt Stephan Zimprich. „Von diesen und weiteren Vorteilen der Blockchain möchte auch der Mittelstand profitieren.” Viele der Befragten können sich einen konkreten Einsatz einer Blockchain vorstellen, wenn das Prozesse sicherer macht (43 Prozent), Prozesse vereinfacht (39 Prozent) oder Kosten reduziert (39 Prozent).

Quelle: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V.