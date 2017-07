Berlin – Yext und Das Örtliche haben eine Kooperation geschlossen. Damit wird Das Örtliche Partner im Yext PowerListings® Netzwerk, mit dem Unternehmen ihr digitales Wissen, also alle öffentlich zugänglichen Unternehmensinformationen, zentral managen können. Auf diese Weise erreichen Unternehmen mehr Kunden und stärken ihr Geschäft. Yext ist der weltweite Marktführer für digitales Knowledge-Management. Das Örtliche ist das führende digitale Telekommunikationsverzeichnis für die lokale Suche in Deutschland.

Im Yext Knowledge Manager können deutsche Unternehmen und internationale Unternehmen mit Standorten in Deutschland ihre öffentlich zugänglichen Informationen zu Mitarbeitern, Produkten und Standorten im Internet verwalten. Wenn Unternehmen ihre Informationen mit Yext aktualisieren, synchronisieren sich diese Angaben automatisch auf Das Örtliche sowie in 100 Online-Diensten und -Anwendungen wie Branchenverzeichnissen, Suchmaschinen und Navigations-Apps. So stellen Unternehmen sicher, dass Konsumenten immer korrekte Unternehmensinformationen finden, egal, wo sie danach suchen.

Yext baut sein Partnernetzwerk in Deutschland stetig aus. Neben Das Örtliche gehören beispielsweise auch Google, Facebook, Instagram und Siri zum Yext PowerListings® Netzwerk.

„Heutzutage rufen Konsumenten immer mehr digitale Informationen über Unternehmen ab, von Wegbeschreibungen über Öffnungszeiten bis hin zu Bewertungen. Daher müssen Unternehmen die Kontrolle über ihre Informationen haben, um die Suchanfragen von Kunden über alle Plattformen und Endgeräte bedienen zu können”, erklärt Dirk Schulte, Geschäftsführer der Das Örtliche Service- und Marketinggesellschaft. „Wenn Unternehmen ihre Informationen in unserem Verzeichnis und im gesamten Yext-Netzwerk synchronisieren, erhalten Konsumenten überall einheitliche und korrekte Angaben.”

„Die Partnerschaft mit Das Örtliche ist für Yext ein wichtiger Schritt, um deutschen Unternehmen dabei zu helfen, ihr digitales Wissen überall dort zu managen, wo Konsumenten nach ihnen suchen”, sagt Michael Hartwig, Managing Partner Zentraleuropa bei Yext. „Yext hält mit der laufenden technologischen Entwicklung Schritt und bereitet Unternehmen darauf vor, im Zeitalter der intelligenten Suche erfolgreich zu sein.”

Quelle: Agentur Frau Wenk +++ GmbH/Das Örtliche Service- und Marketing GmbH