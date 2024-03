Cyberangriffe finden im kleinen oder großen Stil und in vielen verschiedenen Formen statt. Eine von ihnen, die in der Praxis sehr häufig auftritt, ist ein DDoS-Angriff. Der “Distributed Denial of Service” wird von Kriminellen aus verschiedensten Motivationen heraus ausgeführt und hat zum Ziel, die Webpräsenz eines Unternehmens außer Gefecht zu setzen. Dies äußert sich durch eine extrem verschlechterte Performance oder in schlimmeren Fällen durch einen Totalausfall. Deshalb ist es eine gute Idee, sich einen professionellen DDoS-Schutz zu organisieren. Dieser Artikel erklärt, was ein solcher Schutzschirm für die Firma leisten kann.

DDoS-Schutz – auch für KMU eine unverzichtbare Investition

Bei einem DDoS-Schutz handelt es sich um eine Lösung, die die Website des Unternehmens vollautomatisch vor einem überlastenden Angriff bewahrt.

Ein solcher Schutz bezieht sich unter anderem auf:

Internetseiten

APIs

Webportale

Daraus ergibt sich für die Firma vor allem eine Reihe wirtschaftlicher Vorteile. Deshalb hat ein DDoS-Schutz auch für ein Start-up, das anfänglich besonders stark mit seinen Kosten kalkuliert, eine hohe Relevanz.

Vorteile eines Schutzes gegen den “Distributed Denial of Service”

Jedes Unternehmen – ganz gleich, wie groß es ist – trägt in mehrerlei Hinsicht Verantwortung: Für die eigene Wirtschaftlichkeit, für das Personal, für die Kundschaft etc. Deshalb ist es oberstes Gebot, eine Unterbrechung des laufenden Betriebes so gut wie möglich zu vermeiden. Gleichermaßen spielt der Schutz sensibler Daten im Umfeld von DDoS-Angriffen eine große Rolle.

Betriebsunterbrechung vermeiden

Eine gezielt geplante und durchgeführte Attacke durch einen neidvollen Mitbewerber, einen politisch motivierten Akteur oder einen ehemaligen Kunden, der seine Unzufriedenheit auf kriminelle Art und Weise zum Ausdruck bringt, kann bei Nichtexistenz eines DDoS-Schutzes veranlassen, dass die Internetpräsenz vorübergehend nicht verfügbar ist. Dient diese hauptsächlich dem Ziel, Conversions zu generieren, ist der DDoS-Angriff mit einem Ausfall der Umsätze unmittelbar verbunden. Hält dieser Zustand für einen längeren Zeitraum an, weil die Technik nicht so schnell wieder in Gang gebracht werden kann, bedeutet dies für das Personal unter Umständen einen temporären Arbeitsverlust. Dann geht es nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für die Angestellten sprichwörtlich ans Eingemachte. Unternehmen, die sich mit einem DDoS-Schutz gegen ein solches Szenario absichern, können eine Betriebsunterbrechung und die damit verbundenen Nachwehen vermeiden, da DDoS-Attacken häufig als Ablenkungsmanöver eingesetzt werden, um andere bösartige Aktivitäten zu verbergen.

Sensible Daten effektiv schützen

Ist die Sicherheit der Internetpräsenz nicht in vollem Umfang gegeben, müssen sich Geschäftsbetriebe im Fall der Fälle mit dem Ereignis einer Datenschutzpanne auseinandersetzen. Eine solche kann nach den rechtlichen Vorgaben der DSGVO hohe Bußgeldzahlungen nach sich ziehen. Jeder Firmeninhaber ist verpflichtet, ganzheitliche Maßnahmen zu ergreifen, um die persönlichen Daten der Kunden, Mitarbeiter und anderer Akteure innerhalb der Geschäftsbeziehung zu schützen. Bei einem vordergründigen DDoS-Angriff kann es im Hintergrund zum unerkannten Abgreifen dieser Daten kommen: Ein Schaden, dessen Umfang meist nicht vollumfänglich zu beziffern ist. Wer auf den DDoS-Schutz eines leistungsstarken Anbieters setzt, kann die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit seiner Online-Dienste verbessern und somit indirekt zum allgemeinen Sicherheitsniveau beitragen, was auch den Datenschutz stärken kann.

Fazit

Wer sich nach einem Anbieter für einen DDoS-Schutz umsieht, achtet idealerweise auf eine Lösung, die zertifiziert und mit den Datenschutzbestimmungen konform ist. Des Weiteren ist es ein gutes Zeichen, wenn der DDoS-Schutz regelmäßig dem kritischen Blick von Fachleuten standhält und bei Penetration-Tests erstklassige Ergebnisse erzielt.