Wie Sie durch Rankings Ihren Umsatz steigern können

Der Onlinehandel hat während der Corona-Pandemie nochmals deutlich zulegen können. Besonders Nischen-Branchen konnten davon profitieren. Als Beispiele sind etwa Online-Apotheken oder Lieferdienste zu nennen. Auch der lokale Lebensmittelhandel konnte in einem Jahr sehr stark zulegen. Was für die großen Unternehmen durch ein hohes Werbebudget leichter mit Werbemaßnahmen umgesetzt werden kann, lässt sich infolge von Budgetkürzungen bei kleinen Firmen nicht so leicht umsetzen. Sie nutzen vor allem SEO-Techniken, um ihr Ranking im Internet zu verbessern.

Höheres Ranking bei Amazon als unternehmerisches Ziel definieren

Das Ziel muss sein, dass Sie möglichst hoch im Ranking bei bestimmten Suchanfragen liegen. Aber nicht nur bei Google rollt der Werbe-Euro. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf die weltgrößte E-Commerce Plattform Amazon, um ihre Produkte zu verkaufen. Das führt zwar aus Sicht von Amazon zu einer Monopolstellung, bringt aber massive Vorteile für die Anbieter. Ein wichtiger Aspekt für Amazon-Händler ist die Amazon Optimierung. Man steigert dadurch die Umsätze beträchtlich und kann diese auch nachhaltig halten. Dadurch wird der Vorsprung auf den Mitbewerber gewährleistet. Worum geht es dabei? Ähnlich bei beim herkömmlichen SEO-Ranking geht es auch bei der Optimierung auf Amazon und eine bessere Sichtbarkeit der beworbenen Produkte. Erst wenn die Produkte für potenzielle Kunden sichtbar werden, können Sie ihre Umsätze erhöhen und dadurch höhere Gewinne erwirtschaften. Leider ist in den Köpfen vieler Unternehmer immer noch die Suchmaschine Google verankert.

Amazon als erfolgreiche Suchmaschine nutzen

Diese Assoziation ist aber nur bedingt richtig. Selbst wenn sich der Firmenname bereits als Verb durchgesetzt hat, er ist nicht allumfassend zu verstehen. Amazon dahingehend wird als Webshop wahrgenommen. Dahinter verbirgt sich aber ebenso eine Suchmaschine. Es handelt sich nicht um irgendeine Suchmaschine, sondern um eine der erfolgreichsten Maschinen überhaupt. Das Unternehmen verwendet ebenso einen Algorithmus, um die Reihenfolge bei der Anzeige zu steuern. Es erfolgt eine Bewertung der Produkte hinsichtlich der Suchanfrage. Aus Sicht eines Unternehmers ist es also wichtig, dass seine Produkte bei der Eingabe eines Suchbegriffs ganz weit oben im Ranking erscheinen. Ein besseres Ranking bei Amazon wird ihre Umsätze wachsen lassen. Damit verbunden ist auch ein höherer Umsatz. In Summe werden Sie also von einer Optimierung ihres Rankings profitieren können.