Top 8 Tipps – Wie man häufige Fehler beim Gastronomie Möbelkauf vermeidet

Der Kauf von Gastronomie Möbel gilt es einige Überlegungen vorzunehmen. Das liegt daran, dass Möbel – egal ob im privaten oder gewerblichen Bereich das Ambiente und sogar die Raumdimension maßgeblich prägen. Hinsichtlich Gastro haben Möbel daher einen immensen Einfluss darauf, wie Kunden den Charakter eines Lokals wahrnehmen.

Möbel wie Gastronomie Stühle und Tische widerspiegeln die Identität eines Betriebs. Mit der richtigen Auswahl können Akzente gesetzt und das optimale Kundenerlebnis geschaffen werden. Die Optik ist dabei jedoch nur ein Teilgebiet. Um nicht schlecht zu wirtschaften, sind jedoch einige weitere Punkte zu beachten. In den folgenden Punkten gehen wir daher auf die häufigsten Fehler beim Möbelkauf in der Gastro ein.

1. Zwischen Raumwunder und Stolperstein

Ein effizienter Raumplan in der Gastronomie bedeutet nicht einfach nur Tische und Stühle ordentlich aufzustellen. Stattdessen zählt jeder Quadratmeter. Ein wirklich strategisch platzierter Tisch kann beispielsweise dafür sorgen, dass das Restaurant insgesamt größer wirkt und gleichzeitig den Gästen genügend Privatsphäre liefert. Überdies kann die richtige Anordnung von Sitzplätzen die Arbeit der Bediensteten erleichtern.

2. Stil – der die Funktion nicht in den Schatten stellt

Möbel in der zeitgenössischen Gastronomie definieren das Ambiente und verkörpern die Essenz eines Lokals. Ein atemberaubendes Design zieht Gäste an, doch genauso zentral ist die praktische Handhabung. Denken Sie bei der Stuhlwahl daran, zwar auf Eleganz zu achten, aber auch die praktische Funktion für das Team nicht zu beeinträchtigen. Stühle in der Gastro sollten platzsparend gestapelt werden können. Tische, die sich an die Dynamik des Gastraums anpassen lassen, schaffen Flexibilität für diverse Anlässe und unterschiedliche Besucherzahlen.

3. Solide Möbel

Das Wohlbefinden der Gäste wird durch diverse Elemente geprägt – darunter der Zustand des Mobiliars. Ein wackelnder Tisch kann das kulinarische Erlebnis erheblich mindern. Es ist daher klug, in Möbel zu investieren, die nicht nur gut aussehen, sondern auch robust sind. Ein hochwertiges Möbelstück bewahrt auch nach intensiver Nutzung über Jahre hinweg seine ansprechende Erscheinung. Denken Sie daran, dass Möbelstücke in keiner anderen Branche größeren Strapazen ausgesetzt sind, wie in der Gastronomie. Es ist daher absolut essenziell, nicht an dieser Stelle zu sparen.

4. Polsterkunde

Die Wahl des Polstermaterials prägt maßgeblich den Sitzkomfort und das visuelle Profil von Stühlen oder Bänken. Die Widerstandsfähigkeit steht hier jedoch an oberster Stelle. Vinyl oder Kunstleder mit wasserabweisender Beschichtung sind zu empfehlen. Sie vereinen eine gewisse optisch ansprechende Ästhetik mit einfacher Pflegehandhabung. Von Stoffen, die beim Verschütten von Wein oder anderen Getränken direkt ruiniert sind, ist unbedingt abzuraten.

5. Pflegeleicht

In der Gastronomie herrscht oft Trubel, und kleine Missgeschicke, etwa umgekippte Gläser, stehen an der Tagesordnung. Deshalb sind Möbel, die wenig Pflege benötigen, von unschätzbarem Wert. Mit fleckenresistenten und einfach zu säubernden Materialien behält Ihr Lokal stets sein gepflegtes Erscheinungsbild.

6. Platzmanagement

Der Raum zwischen den Tischen beeinflusst maßgeblich das Erlebnis Ihrer Gäste. Ein angemessener Abstand dient nicht nur der Wahrung der Privatsphäre, sondern vermittelt den Gästen auch ein Gefühl von Geborgenheit und Freiraum. Also, lieber ein Tisch weniger – als ein eingepferchtes Kundenerlebnis.

7. Wenn der Boden leidet

Die Integrität des Bodens beeinflusst maßgeblich den Gesamteindruck eines Etablissements. Selbst minimale Beschädigungen können die Wahrnehmung der Räumlichkeiten beeinflussen. Indem Sie in geeignete Möbel-Gleiter investieren, schützen Sie Ihre Böden und gleichzeitig die Möbel selbst, vor unnötigen Abnutzungen und Kratzern. Hierbei handelt es sich um eine kleine Investition, die aber auf lange Sicht massive Auswirkungen zeigen.

8. Raumkonzept optimieren & Kundenströme meistern

Die Strukturierung des Raumes beeinflusst direkt das Wohlgefühl Ihrer Gäste. Ein klarer und gut geplanter Raum sorgt für geordnete Kundenströme und effektive Raumnutzung. Die Zusammenarbeit mit Experten im Bereich Raumgestaltung kann hierbei von unschätzbarem Wert sein. Sie hilft, das Potenzial Ihrer Räumlichkeiten voll auszunutzen und gleichzeitig das bestmögliche Kundenerlebnis zu gewährleisten.