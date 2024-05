Wer online Speicherplatz nutzt, um seine Fotos und Dokumente zu sichern und auf unterschiedlichen Geräten darauf Zugriff zu haben, nutzt bereits eine Cloud. Diese Technologie ist schon lange kein moderner Luxus mehr. Stattdessen ist sie häufig beim Kauf eines Handys oder beim Nutzen von Textverarbeitungsprogrammen mit inbegriffen. Im persönlichen Bedarf dient die Cloud vor allem dem Sichern von Urlaubserinnerungen oder Terminkalendern. Dienste wie die Lexware Cloud sind stattdessen speziell auf Unternehmer zugeschnitten, die kaufmännische Tätigkeiten aller Art flexibel vom Arbeitsplatz und zu Hause erledigen wollen.

Flexibler Zugriff

Nicht nur Geschäftsreisende brauchen ortsungebundenen Zugriff auf ihre Dateien. Auch diejenigen, die entweder vollständig oder zumindest teilweise von zuhause aus arbeiten, profitieren vom Online Speicher einer Cloud. Solange eine Internetverbindung besteht, können sie auf alle ihre Daten zugreifen, egal von welchem Gerät.

Virtuelle Infrastruktur

Arbeiten diverse Mitarbeiter eines Unternehmens gemeinsam an einem Projekt, ermöglicht die Cloud das Aktualisieren des Arbeitsstands in Echtzeit. Das hält nicht nur alle Beteiligten auf dem Laufenden, sondern vermeidet auch das doppelte Bearbeiten von Arbeitsschritten und übermäßigen E-Mail-Verkehr. So operiert das Unternehmen mit optimaler Effizienz. Wachsen die Mitarbeiterzahl und die Anzahl an Projekten, lässt sich der Zugang zur Cloud problemlos skalieren. Das Unternehmen zahlt also nie zu viel, kann aber je nach Bedarf mehr Speicherplatz hinzubuchen. Kostspieliges Aktualisieren einer Hardware fällt dabei weg, denn die Cloud operiert im Internet und wird vom Anbieter selbst gewartet und regelmäßig aktualisiert, sodass der Nutzer selbst sich keine Gedanken um das Verbessern der Cloud machen muss.

Kaufmännische Tätigkeiten

Unternehmer wissen, dass die Cloud viel mehr kann, als nur Daten zu speichern. So dient sie beispielsweise als Plattform für die Buchhaltung. Werden Finanzdaten wie das Stellen von Rechnungen und die Abwicklung von Zahlungen online verwaltet, können die verschiedenen Abteilungen eines Unternehmens miteinander arbeiten, ohne dabei im gleichen Büro sitzen zu müssen. Darüber hinaus ist die finanzielle Situation eines Unternehmens jederzeit abrufbar und für alle Mitarbeiter mit Zugriff verfügbar. Auch steuerliche Tätigkeiten lassen sich problemlos über die Cloud verwalten. Die entsprechenden Formulare können direkt online ausgefüllt und sofort eingereicht werden, was im digitalisierten Zeitalter für Optimierung sorgt und zeitintensive Zettelwirtschaft vermeidet. Automatische Berechnungen und das Überprüfen von Fehlern sind hilfreiche Werkzeuge, die dem Unternehmen langfristig helfen. Auch das Management von Projekten und Mitarbeitern lässt sich über eine gute Cloud verwalten. Grundsätzlich gilt, dass eine Cloud der Kooperation innerhalb eines Unternehmens und mit Partnern und Kunden hilft, aber auch die eigentlichen Prozesse unterstützt und optimiert. Sie ist kaum noch aus dem Arbeitsalltag wegzudenken. Die richtige Plattform kann für ein Unternehmen also goldwert sein.

Sicherheit und Transparenz

Bei all diesen Prozessen muss die Sicherheit der Daten an oberster Stelle stehen. Sensible Dokumente wie Rechnungen und Steuererklärungen müssen unbedingt geschützt sein. Deshalb ist es wichtig, einen vertrauensvollen Anbieter zu finden, der dafür sorgt, dass nur, wer Zugriff auf die Cloud hat, auf diese Daten zugreifen kann. Mit aufwändiger Verschlüsselung, intensiven Zugriffskontrollen und penibler Sicherheitsüberwachung gewinnt der Anbieter das Vertrauen des Unternehmens und sorgt für sicheren Datenaustausch auf der Cloud, sodass dem Wachstum des Unternehmens nichts mehr im Weg steht.