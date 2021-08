Welche Vorteile bietet mir Online Nachhilfe im Vergleich zu herkömmlichen Nachhilfeformaten?

Online Nachhilfe ist so weit verbreitet, wie nie. jedoch ist es immer noch eine gängige Annahme unter Schülern und Eltern, dass Nachhilfe, die nicht vor Ort stattfindet, häufig Probleme damit hat persönlich auf Kinder einzugehen. Das kann vielerlei Gründe haben.

Nachhilfe als Distanzunterricht

Ein häufig genannter Umstand, der mit Online Nachhilfe assoziiert wird, ist der einer schlecht funktionierenden Plattform oder Betreuung über das Internet. Auch wird häufig angenommen, dass auf Grund der physischen Distanz, kein gutes Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler entstehen kann. Diese Annahmen sind mittlerweile jedoch nicht mehr aktuell: Durch neue, besonders für persönlichen Online Nachhilfeunterricht geschaffene Lernplattformen haben es sich mehr und mehr Anbieter zur Aufgabe gemacht, ihren Schülern auch in Zeiten Coronas bestmögliche Betreuung zu bieten. Eine dieser Plattformen ist Lernigo.

Lernigo setzt auf eine eigens für Online Nachhilfe konzipierte Lernumgebung, die interaktiven Nachhilfeunterricht ermöglicht, bei dem sich Schüler und Lehrer in der geteilten Umgebung gemeinsam Notizen anfertigen können. Des Weiteren ist es hier möglich, neben dem erneuten Ansehen bereits absolvierter Nachhilfestunden, aktuelle Unterrichtsinhalte hochzuladen, um diese mit dem Lehrer gemeinsam bearbeiten zu können. Im folgenden Artikel werden dir weitere Aspekte beschrieben, die kompetenten Online Nachhilfeunterricht von normaler Nachhilfe unterscheiden.

Plattformeigene Möglichkeiten

Natürlich ist es schwer, einen persönlichen Unterricht eins zu eins zu ersetzen. Doch während herkömmliche Nachhilfe spezifische Vorteile aufweist, kann auch Online Nachhilfe durch Aspekte bestechen, die an den Schwachpunkten traditioneller Nachhilfe ansetzen. So ist es bei Lernigo zum Beispiel möglich, bereits vergangene Nachhilfestunden erneut anzusehen und rückbeziehend Fragen zu stellen. Des Weiteren erlaubt die eigens für den Online Unterricht ins Leben gerufenen interaktive Lernumgebung der Plattform es dir mit deinem Lehrer gemeinsam Notizen anzufertigen und Unterrichtsmaterial für beide zum Bearbeiten hochzuladen. Und das ganz bequem von Zuhause aus! Während andere Schüler teils weite Wege auf sich nehmen müssen, um zu ihren Nachhilfeterminen zu gelangen, kannst du ganz entspannt und zeitlich flexibel von Zuhause aus deiner Nachhilfe folgen. Zu guter Letzt ist es noch positiv zu erwähnen, dass bei vielen Anbietern, bevor tatsächlich verbindliche Nachhilfe gebucht wird, darauf gesetzt wird, ihren Schülern zunächst einmal ein kostenloses Kennenlerngespräch mit dem Nachhilfelehrer ihrer Wahl per Video Chat zu ermöglichen. Du siehst also, auch Online Unterricht birgt einige Vorteile, die auf Grund der plattformspezifischen Möglichkeiten des jeweiligen Anbieters nicht mit herkömmlicher Nachhilfe verglichen werden können.

Sollte die Plattform deiner Wahl also einige dieser persönlicher und interaktiver Betreuung fördernden Eigenschaften aufweisen, sowie durch leichte und intuitive Bedienung bestechen können, wirst du begeistert sein, wie einfach sich Online Nachhilfe unter den richtigen Bedingungen gestalten lässt.