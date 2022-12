Umdenken in der Wirtschaft: Was kann man gegen steigende Energiekosten tun?

Deutschlands Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank die Belastung durch die Euro-Krise bis zum Frühjahr abschütteln und dann wieder zulegen. "Die Aussichten für die deutsche Wirtschaft haben sich zuletzt wieder spürbar aufgehellt, wobei Risiken aus der Staatsschuldenkrise weiter vorhanden sind", schrieb die Bank in ihrem am Montag in Frankfurt am…