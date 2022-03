3 Tipps für erfolgreiche Mitarbeiterentwicklung

Um die Produktivität der eigenen Firma zu erhöhen, gibt es viele Ebenen, auf denen sich weiterentwickelt werden kann. Eine Gegenüberstellung der Ausgaben und Einnahmen kann hier ein hilfreiches Tool sein, aber auch andere Einflussfaktoren können zum Erfolg oder zum Misserfolg des Unternehmens beitragen. So schmälern nicht nur schlechte Investitionen den Umsatz, sondern auch Mitarbeiter*innen, die weit unter ihrem Potential arbeiten.

Im folgenden Text werden drei Tipps präsentiert, die dabei helfen das volle Potential von Mitarbeitenden auszuschöpfen und die sie den richtigen Aufgabenbereich zu zuordnen.

Tipp 1: Konkrete Lernmaßnahmen

Im Anschluss an eine Analyse und eine klare Kommunikation können nun konkrete Lernmaßnahmen eingeleitet werden. Diese Maßnahmen können in zwei Gruppen unterteilt werden. Die erste Gruppe beinhaltet das sogenannte Training on the job, während in der zweiten Gruppe die Maßnahmen zu finden sind, die abseits des Arbeitsplatzes durchgeführt werden, also Training off the job.

Um den Mitarbeiter direkt vor Ort weiterzubilden, kann dieser langsam an neue Herausforderungen herangeführt werden. Hierbei ist es wichtig, dass die Wichtigkeit und die Schwierigkeit der Aufgaben sukzessive gesteigert werden. Zusätzlich bieten Online-Plattformen wie Workbase die Möglichkeit, niedrigschwellig und ohne Anfahrt Fortbildungen durchzuführen.

Die klassische Variante der Fortbildung ist ein Training, welches außerhalb des Büros häufig über mehrere Tage stattfindet. Doch gerade diese Methode bringt hohes Risiko mit sich. Aus dem Grund, dass diese Trainings häufig mit einem höheren zeitlichen wie finanziellen Commitment einher gehen, sollte sorgfältig ausgewählt werden, welche Weiterbildung man mit welchem Anbieter vornimmt. Außerdem ist es wichtig zu beachten, dass die vermittelten Inhalte einen praktischen Nutzen für das Unternehmen mit sich bringen.

Eine andere sinnvolle on the job Maßnahme ist es, Mentoren einzusetzen. Das heißt, langjährige Mitarbeiter und Führungskräfte werden angehalten, die Nachwuchstalente aktiv zu fördern und ihnen Einsicht in ihren Erfahrungsschatz zu geben. Gerade bei diesem Punkt ist es sehr wichtig, dass zuvor eine genaue charakterliche Analyse stattgefunden hat, denn Mentorenprogramme setzen eine enge Zusammenarbeit unter Mitarbeitenden voraus.

Tipp 2: Potentialanalyse der einzelnen Mitarbeiter vornehmen

Das Investment in die Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht immer mit dem Risiko der Geld- und Zeitverschwendung einher. Gerade in der derzeitigen Situation des Arbeitsmarktes sind gut ausgebildete Mitarbeiter enorm gefragt und nicht selten finden Abwerbungen statt. Um das Risiko möglichst gering zu halten, ist es wichtig, die Mitarbeiter zunächst einer Analyse zu unterziehen. Im folgenden Abschnitt wird ein grobes Vorgehen skizziert, wie so eine Analyse vorgenommen werden kann und es wird genannt, welche Eigenschaften einen Mitarbeiter dafür qualifizieren weitergebildet zu werden.

Zunächst sollte eingeschätzt werden, ob ein Interesse seitens des Mitarbeiters an einer Weiterbildung vorliegt. Erhöhte Verantwortung geht zwar häufig auch mit einem erhöhten Gehalt einher, trotzdem gibt es viele Menschen, die kein Interesse an höherer Verantwortung haben. Ist die Grundvoraussetzung des Interesses gegeben, können weitere Aspekte in den Augenschein genommen werden. Wichtig ist es, die charakterliche Eignung als auch die kognitiven Fähigkeiten näher zu beleuchten. Auch die Loyalität des Mitarbeiters zum Unternehmen sollte bewertet werden, da gut ausgebildete Führungskräfte immer häufiger abgeworben werden.

Tipp 3: Klare Kommunikation zur Motivationssteigerung

Ist der richtige Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin ausgewählt, bietet es sich an, zunächst eine transparente Kommunikation vorzunehmen. Die Entwicklung eines Mitarbeiters sollte immer in enger Absprache geschehen. Einerseits kann auf diese Art und Weise herausgefunden werden, in welche Richtung die Entwicklung des Mitarbeiters gehen soll, andererseits kann durch Aufzeigen seiner Möglichkeiten die Motivation des Mitarbeiters gesteigert werden.