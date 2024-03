SSL-Zertifikate sind ein wichtiger Ranking-Faktor

Immer wieder ist im Internet und in den Tagesmedien von Hackerangriffen die Rede. Dies betrifft nicht nur Computer, sondern auch Internetseiten. Deshalb ist es besonders wichtig, diese mit einem speziellen Zertifikat abzusichern. Ein Sicherheitszertifikat hat aber noch einen zusätzlichen Vorteil, denn es ist ein wichtiger Rankingfaktor.

SSL und TLS: Eine kurze Einführung

SSL steht für Secure Sockets Layer und ist ein Protokoll, das eine sichere Verbindung zwischen dem Browser und dem Webserver herstellt. Dadurch wird bestätigt, dass der Server zu der Domain gehört, die in der Browserzeile angezeigt wird.

Diese Art der Verschlüsselung gibt es bereits seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. In der Zwischenzeit wurden viele Verbesserungen und Neuerungen eingeführt. Seit 1999 gibt es eine verbesserte Version, TLS. Die Abkürzung TLS steht für Transport Layer Security. Mittlerweile gibt es drei Sicherheitsstufen, bei denen jeweils mehr und sensiblere sicherheitsrelevante Daten übertragen werden. Diese drei Haupt-Sicherheitsstufen sind: Authentifizierung und Schlüsselaustausch, sowie Verschlüsselung der übertragenen Daten, um Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität zu gewährleisten.

Der Einfluss von SSL auf das Suchmaschinen-Ranking

Beim Webhosting sollte jeder Unternehmer und Interessierte darauf achten, dass auch eine SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung angeboten wird. Diese ist später auf der Internetseite an einem kleinen Vorhängeschloss zu erkennen. Seit August 2014 nutzt Google diese Art der Verschlüsselung als Rankingfaktor. Bei jeder Suchanfrage prüft Google die in Frage kommende Webseite nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel:

Relevanz

Aktualität

Qualität der Inhalte

Verlinkung mit anderen Webseiten

Wenn es zwei Webseiten gibt, die in allen Punkten gleich gut abschneiden, aber nur eine ein sicheres Zertifikat hat und die andere nicht, wird immer die Seite mit dem sicheren Zertifikat bevorzugt.

Eine TLS-Verschlüsselung wirkt sich auch auf die Ladezeit der Webseite aus. Seit 2015 verwendet Google ein Sicherheitsprotokoll, das eine schnellere Kommunikation zwischen Server und Webseite ermöglicht, aber nur Seiten mit einem Sicherheitszertifikat zur Verfügung steht.

Ein fehlendes TLS-Zertifikat führt zu weniger Besuchern

Das Ranking einer Website in den Suchmaschinen ist wichtig für den Erfolg einer Website, nützt aber wenig, wenn interessierte Kunden auf die Website klicken, diese aber wegen fehlender TLS-Verschlüsselung sofort wieder verlassen. Dies ist den meisten Besuchern bewusst, da die Browser in der Regel eine Warnung anzeigen, die auf das fehlende Zertifikat hinweist. Erst wenn der Benutzer bestätigt, dass er sich der Gefahr bewusst ist, kann er die Seite betreten. Die meisten Nutzer der Website vertrauen der Warnung und verlassen die Seite, ohne sie betreten zu haben.

SSL-Verschlüsselung schützt den Datenverkehr

Heute kommt kein Webmaster mehr ohne TLS-Verschlüsselung aus. Dabei geht es nicht nur um ein besseres Ranking in Suchmaschinen und schnelle Ladezeiten, sondern auch um den Schutz der Daten der Besucher. Dies gilt vor allem dann, wenn die Seite wichtige Daten des Besuchers wissen will, wie zum Beispiel die Kreditkartennummer oder die Bankverbindung, wie es bei Onlineshops üblich ist. Wer diesen Standard nicht hat, kann in der Regel auch keine Zahlungsdienstleister anbieten.

Fazit

Datenmanagement ist für Wachstum unerlässlich. Das gilt für Startups ebenso wie für etablierte Unternehmen. Das Internetprotokoll SSL oder TLS, wie es heute genannt wird, leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Kein Unternehmer mit eigener Website, der im Internet erfolgreich sein will, kann darauf verzichten.