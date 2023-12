Schranklösungen für den Arbeitsplatz

Schliessfach- und Verteilerschränke kommen ins Büro, das Aufbewahrungsmöglichkeiten mit einem guten Ordnungssystem braucht, die gleichzeitig sicher sind. Damit können die Mitarbeiter die Utensilien für ihren Arbeitsplatz und wichtige Unterlagen organisiert verwahren.

Qualität und Sicherheit mit Büroschränken

Wichtige Dokumente benötigen genauso ihren Platz wie Schreibgeräte, Papier, der Locher oder Laptops. Auch persönliche Dinge möchten Beschäftige im Büro verstauen. Die dafür vorgesehenen Schränke müssen stabil und mit Schlössern versehen sein. Es gibt sie in umfangreichen Varianten, die sich nach dem Platzbedarf für das Büromaterial und den Aufstellmöglichkeiten richten. Dementsprechend können sich die Anwender für geräumige Kombinationen mit geschlossenem und/oder offenem Stauraum, für Schiebetürenschränke oder Ablageelemente auf Rollen entscheiden.

Funktionale Einrichtung am Arbeitsplatz

Mit den richtigen Schränken richten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze funktional und den eigenen Bedürfnissen entsprechend ein. Wichtig ist bei der Planung der Einrichtung, dass die Maße stimmen. Der Schrank darf nicht zu groß und nicht zu klein sein. Schliessfachschränke bieten mehrere Abteile mit jeweils einzelnen Fächern, die zum Beispiel in der Abteilbreite 300 mm angeboten werden. Die Farbe, das Verschlusssystem und eine optionale Unterbausitzbank können die Besteller selbst wählen. Die pulverbeschichteten Schränke sind sehr robust und belastbar, was sie zu einer langlebigen Anschaffung macht. In ihnen lassen sich, Papiere, Ordner, elektronische Geräte und diverses Material verstauen. Durch das Verschlusssystem – wahlweise ein Drehriegel, ein Zylinderschloss oder ein Drehriegel mit Vorhängeschloss – haben Unbefugte keinen Zugang zum Schrank. Die optionale, untergebaute Sitzbank hat ein Gestell aus Vierkantrohr in lichtgrauer Farbbeschichtung. Die Sitzfläche besteht aus massiven Hartholzleisten und bietet eine Sitzhöhe von 40 cm sowie eine Sitztiefe von 30 cm. Es ergeben sich damit eine Gesamthöhe von 215 cm und eine Tiefe von 80 cm. Ebenfalls optional wäre der Schrägdachaufsatz, dessen hintere Höhe bei 200 mm liegt.

Schränke für die interne Postverteilung

Unternehmen, Behörden und Vereine erhalten viel Post, die an verschiedene Mitarbeiterinnen geht. Dabei ist die Vertraulichkeit zu wahren, auch darf es nicht zu Fehlzustellungen kommen. Sehr große Organisationen leisten sich eine Arbeitskraft, welche die Post zu den Empfängern an den Arbeitsplatz bringt, doch das muss sich auch rentieren. Meistens genügen für diesen Zweck Postverteilerschränke. Sie gewährleisten die richtige Zuordnung der einzelnen Briefe und Sendungen, was Ordnung im Haus schafft. Das ist genau diejenige Unterstützung, die Abteilungen für ihre Hauspost benötigen. Die Varianten sind auch in diesem Fall vielfältig, wie auf der Webseite zu sehen ist. Die Vorteile überzeugen sofort:

Die vertrauliche Hauspost und andere Dokumente werden professionell verwaltet.

Ein Briefschlitz gewährleistet die geschützte Übermittlung. Das ist unter anderem für die Sicherheit von personenbezogenen Daten wichtig, welche die DSGVO vorschreibt.

Die Postverteilerschränke lassen sich in sehr unterschiedlichen Farben bestellen, damit sie ch in das Raumambiente des Anwenders gut einfügen und/oder auffällig genug sind.

Fazit

Schranksysteme sind für ein Büro essenziell. Die gute Ordnung am Arbeitsplatz fördert das geordnete und kreative Arbeiten. Niemand sucht mehr länger nach wichtigen Unterlagen oder Utensilien, jedermann erhält garantiert seine Post. Die Konstruktionen sind robust und langlebig sowie schon ab Werk mit Schlössern ausgestattet.