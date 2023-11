Schneller und einfacher Zugang zu Wartungsprodukten – jetzt auch für KMUs

In unserer schnelllebigen Geschäftswelt sind Effizienz und Agilität von entscheidender Bedeutung. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) sind keine Ausnahme. Sie benötigen schnelle und kosteneffiziente Lösungen, um ihre Hardware in Top-Form zu halten.

Große Konzerne haben hingegen oft die Ressourcen, um sich die Dienste etablierter Third Party Maintenance (TPM)-Anbieter leisten zu können. Doch wie steht es um die mittelständischen Unternehmen? Viele von ihnen fühlen sich von den traditionellen TPM-Anbietern aufgrund hoher Vertriebskosten und komplexer Strukturen vernachlässigt. Es gibt allerdings Dienstleister, die, an diesem Status Quo rütteln. In diesem Artikel gehen wir darauf ein, wie das genau gelingen kann.

Herausforderungen der TPM-Branche mit KMU-Kunden

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind das Rückgrat vieler Volkswirtschaften. Sie sind Innovationsmotoren und Arbeitgeber, die oft im Schatten der Großunternehmen stehen. In der Welt der Third Party Maintenance (TPM) stehen KMUs jedoch vor einigen besonderen Herausforderungen.

Ein Hauptproblem besteht in den Kosten-Strukturen. Während große Unternehmen in der Regel über sehr viel Data Center Hardware verfügen, haben KMUs in der Regel nur kleine Server-Landschaften. Proportional sind die Wartungskosten für die KMUs allerdings deutlich höher, weil diese aufgrund ihrer geringen Größe keine guten Preise erhalten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich traditionelle TPM-Anbieter oft auf Großkunden spezialisieren, denn für das Onboarding eines KMUs können für einen TPM-Dienstleister bis zu 5000 EUR Kosten pro Kunde entstehen, was in keinem Verhältnis zu einem geschätzten Umsatz steht.

Abhängigkeiten und Flexibilitätsprobleme

Hinzu kommt, dass die meisten KMUs nicht über eine IT-Abteilung mit eigenen Experten verfügen. Sie sind daher auf externe Dienstleister angewiesen, um ihre IT-Infrastruktur effizient zu betreuen. Diese Abhängigkeit erhöht die Notwendigkeit einer kosteneffizienten Lösung, da hohe Kosten für die Inanspruchnahme von IT-Infrastrukturwartung die Ressourcen für andere geschäftskritische Bereiche einschränken können. Kurzum: Das Budget für die Wartung der Data Center Hardware ist sehr knapp.

Ein weiteres Problem für viele Mittelständler resultiert aus mangelnder Flexibilität. Großunternehmen können sich oft auf maßgeschneiderte Lösungen und umfangreiche Verträge mit TPM-Anbietern einlassen. KMUs benötigen jedoch Lösungen, die sich an ihre spezifischen Anforderungen und Budgets anpassen. Strenge Verträge und unflexible Modelle erschweren die Anpassung an die sich wandelnden Bedürfnisse von KMUs.

Senkung der Kundengewinnungskosten

Um als TPM-Dienstleister KMU-Kunden erfolgreich bedienen zu können, ist die massive Senkung der Kundengewinnungskosten einer der wichtigsten Schritte. Im Gegensatz zur Akquise von Großunternehmen mit hohen Wartungsumsätzen, müssen sich die Customer Acquistion Costs für KMUs wegen der sehr geringen Umsätze von 200 bis 1000 EUR pro Kunde im Durchschnitt deutlich reduzieren. Kosten von bis zu 5000 EUR, die TPM-Anbieter für das Gewinnen eines Kunden investieren, stehen in keinem Verhältnis zu den bescheideneren Umsätzen der Mittelständler.

Um KMUs zu erreichen und ihnen kosteneffiziente, aber trotzdem profitable TPM-Lösungen zu bieten, ist ein Umdenken erforderlich. Eine Möglichkeit besteht darin, auf digitale Marketingstrategien zu setzen, die auf Inbound-Techniken wie Content-Marketing und Suchmaschinenoptimierung basieren. Anstatt teure Direktvertriebsmethoden zu verwenden, können TPM-Anbieter auf kostengünstige Wege setzen, um Kunden zu gewinnen und ihre Dienstleistungen bekannt zu machen. Dies ermöglicht es KMUs, auf effiziente Weise auf die Vorteile von TPM zuzugreifen, ohne ihre begrenzten Ressourcen zu überstrapazieren.

Prozessoptimierung und Kundendienst für KMUs

Die Optimierung von Prozessen und die Anpassung des Kundendienstes sind entscheidend, um KMUs kostengünstige und effiziente TPM-Dienstleistungen anzubieten. Künstliche Intelligenz (KI) und automatisierte Systeme spielen hier eine Schlüsselrolle. Durch den Einsatz von KI können TPM-Anbieter den Kundenservice und die Wartungsplanung automatisieren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führt.

Die Automatisierung der ersten Kundenkontakte ermöglicht eine schnellere und präzisere Datenverarbeitung. Dies führt dazu, dass individuell angepasste Wartungspläne erstellt werden können, die den spezifischen Anforderungen von KMUs gerecht werden. Diese maßgeschneiderten Lösungen sind in der Lage, die Bedürfnisse von KMUs besser zu erfüllen und gleichzeitig die Betriebskosten niedrig zu halten. Die Kombination von Automatisierung und KI ermöglicht TPM-Anbietern, ihren Kunden einen effizienten Service anzubieten, der auch in kleineren Budgets gut umsetzbar ist. Damit wird der Zugang zu TPM-Lösungen für KMUs erheblich erleichtert und ihre IT-Infrastruktur kann kosteneffizient gewartet werden.

TPM für den Mittelstand: Umsetzung in der Praxis

TPM bietet nicht nur kostengünstige Wartungsoptionen, sondern auch die Möglichkeit, die Lebensdauer von Hardware zu verlängern und Ausfallzeiten zu minimieren. Dies sind entscheidende Faktoren für den Erfolg von KMUs, die in der heutigen digitalen Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben möchten.

Die Praxis zeigt, dass eine derartige Neuausrichtung nicht nur die Zufriedenheit der KMU-Kunden steigern kann, sondern auch ein wirtschaftlich nachhaltiges Modell für TPM-Anbieter darstellt. Die Branche muss von diesen Beispielen lernen und bestehende Geschäftspraktiken anpassen, um für KMUs attraktive und praktikable Lösungen zu schaffen.

Positivbeispiel für eine gelungene Marktanpassung

Hardwarewartung24 ist ein gutes Beispiel dafür, wie TPM-Anbieter die Herausforderungen, die KMUs in der Branche konfrontieren, erfolgreich meistern können. Das Unternehmen hat erkannt, dass traditionelle Modelle nicht für alle Kunden geeignet sind, insbesondere nicht für kleinere Unternehmen. Mit einer klaren Vision und einem Engagement für die Bedürfnisse von KMUs hat der Anbieter flexible und kosteneffiziente TPM-Lösungen entwickelt.

Durch maßgeschneiderte Verträge, digitales Marketing und den Einsatz von KI-gestützten Systemen bietet Hardwarewartung24 nicht nur erschwingliche Dienstleistungen, sondern gewährleistet auch eine hohe Qualität im Kundenservice. Dieser Erfolg beweist, dass TPM-Anbieter in der Lage sind, sich anzupassen und KMUs erfolgreich zu bedienen, während sie gleichzeitig profitabel bleiben. Dieses Modell könnte als Blaupause für die Zukunft der TPM-Branche dienen.

Fazit: Maßgeschneiderte TPM-Lösungen für den Mittelstand

In einer sich ständig verändernden technologischen Landschaft sind Wartung und Pflege der Hardware von entscheidender Bedeutung. TPM-Lösungen sind ein Schlüssel dazu, aber viele mittelständische Unternehmen konnten bisher wegen der hohen Vertriebskosten und komplexen Strukturen traditioneller TPM-Anbieter nicht bedient werden

Es gibt allerdings inzwischen Anbieter, die dieses Problem erkannt und sich darauf spezialisiert haben, kosteneffiziente und zugängliche TPM-Lösungen für den Mittelstand anzubieten. Mit innovativem Pull-Marketing und der Automatisierung des Vertriebs hat zumindest ein TPM-Player den Markt revolutioniert und kleinen Unternehmen einen schnellen und einfachen Zugang zu Wartungsprodukten ermöglicht.

So können Kunden dank einer breiten Palette von Marken und Produkten maßgeschneiderte Wartungsverträge erstellen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen. In einer Zeit, in der Effizienz und Agilität entscheidend sind, können maßgeschneiderte TPM-Lösungen genau die richtige Antwort auf die Bedürfnisse des Mittelstands sein.