Raus aus dem Geschäftsalltag!

Überforderung, Stress, Leistungsabfall: Immer häufiger diagnostizieren Ärzte in Deutschland das ehemals als Managerkrankheit bekannte Burnout-Syndrom und das längst nicht mehr nur bei Unternehmern und Führungskräften. Ob Angestellter oder Arbeitgeber – viele Menschen geben alles für das eigene Unternehmen und engagieren sich auch nach der offiziellen Arbeitszeit. So wichtig Motivation für den Erfolg eines Unternehmens auch ist, langfristiges exzessives Arbeiten kann nicht nur der eigenen Belastungsgrenze, sondern auch der Gesundheit schaden.

Aus diesem Grund ist es wichtig, sich von Zeit zu Zeit eine Auszeit vom Geschäftsalltag zu gönnen und die eigenen „Batterien“ wieder aufzuladen. Das ist auf vielfältige Art und Weise möglich und gewährleistet, jederzeit maximale Leistung aufbringen zu können.

Stress und Belastungen am Arbeitsplatz nehmen zu

Im modernen Geschäftsalltag im Büro ist man zunehmend mehr Belastungen ausgesetzt. Stundenlanges Sitzen in ungeeigneten Haltungen, viel Zeit am Monitor und dazu die permanente Erreichbarkeit. Dazu kommt der durch eine hohe Arbeitsbelastung bedingte allgemeine Stress. Grundbedingungen am Arbeitsplatz sollten daher eine möglichst ergonomische Ausstattung, sowie das Einlegen regelmäßiger Pausen. Doch auch unter optimalen Bedingungen, ist es irgendwann nicht mehr möglich, ein gleichbleibendes Leistungsniveau zu halten oder man kommt sich vor wie in einem „Hamsterrad“, in welchem man scheinbar nie an einem Ziel ankommt bzw. bei anstehenden Arbeiten nicht hinterherkommt.

Wichtig ist, dass man entsprechende Anzeichen wie Stress, innere Unruhe oder schlicht Überforderung möglichst früh erkennt und entsprechend entgegenwirkt. Das Verlassen des Geschäftsalltags für eine bestimmte Zeit fällt umso schwerer, je mehr Verantwortung man trägt und, umso mehr man sich mit der jeweiligen Firma oder dem Unternehmen identifiziert. Dennoch ist es für alle Beteiligten und letztlich das Unternehmen insgesamt nur förderlich, wenn gelegentlich eine Auszeit von der geschäftlichen Routine genommen wird.

Wie lange diese Auszeit dauern sollte und wie man diese Zeit bestmöglich verbringt, ist genau wie die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt immer eine individuelle Entscheidung. Manche empfinden es schon als Auszeit, wenn sie nur eine Woche (dafür vielleicht mehrmals im Jahr) verreisen, anderen wünschen sich wiederum einen längeren, zusammenhängenden Urlaub von beispielsweise drei oder vier Wochen. Möglichkeiten gibt es grundsätzlich zuhauf.

Das Gefühl sich ständig im Kreis zu drehen

Menschen die berufliche stark eingebunden sind, haben oft das Gefühl, dass der Berg an Arbeit und Stress der vor ihnen liegt, schier immer größer wird und dass obwohl man 100% gibt. Zu sehr arbeitet man sich in einzelne Prozesse ein und oft verlassen einen die Gedanken auch nach Feierabend nicht. Hierbei kann man schnell einmal in eine Art Teufelskreis geraten, in dem es nicht mehr außer der Arbeit zu geben scheint.

Klar kann es berufliche Phasen geben, in denen ein solcher Einsatz erforderlich ist – er kann jedoch kein Dauerzustand sein. Von daher ist es umso wichtiger, entsprechende Auszeiten fest einzuplanen und sich selbst einzugestehen, dass Erholung genauso ein Teil der beruflichen Erfolgs ist, wie die Phasen, in denen man sehr viel Engagement bringt. Und dabei muss Auszeit nicht heißen, dass man gleich eine Weltreise unternimmt…

Warum in die Ferne schweifen?

Traumstrände und frische Seeluft verbinden viele im ersten Augenblick eher mit südlichen Gefilden, die oft eine längere Planungszeit bedürfen. Allerdings bietet auch Dänemark alles, was einen Urlaub am Meer auszeichnet und hat seine ganz eigenen Fans. Ob Wassersport, lange Wanderungen, die Kultur des Landes und der Bewohner kennenlernen oder schlicht tagelang die Sonne am Strand genießen – hier kann jeder nach seiner Fasson dafür sorgen, wieder neue Kraft zu tanken. Zudem trumpft Dänemark mit viel Natürlichkeit und einer herzlichen, gastfreundlichen Kultur.

Vor allem die Regionen an der dänischen Nordseeküste, wie Fanö und Klitmöller, bieten traumhafte Strände. Klitmöller bietet zudem ideale Bedingungen für Windsurfer und Kitesurfer. Die starken Winde und die reichlich vorhandenen Wellen machen den Urlaub in Klitmöller zu einem Paradies für Surfer aus aller Welt.

Die relative Nähe zu Deutschland macht Dänemarks Küsten- und Inselregionen zu einem idealen Ferienziel für kurze oder längere Aufenthalte. In Dänemark gibt es zahlreiche Ferienhäuser für jeden Anspruch. Auch sehr große Ferienhäuser für 30 Personen oder mehr, sodass auch ein Aufenthalt mit größeren Gruppen und Freunden, gleich mehreren Familien zusammen, oder auch Betriebsausflüge, möglich werden.

Jeder muss individuelle Wege finden, um Abstand zu gewinnen

Auf welche Art man den Geschäftsalltag hinter sich lassen kann, um sich zu regenerieren, ist stark von den eigenen Ansprüchen und Vorstellungen des Einzelnen abhängig. Für viele reicht bereits ein langes Wochenende oder selbst der tägliche Spaziergang/tägliche Sport, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Andere schaffen es sogar nach Feierabend keinen Gedanken mehr an die Arbeit zu verschwenden und können gar nicht in ein gefühltes Hamsterrad.

Unternehmer und andere Führungskräfte hingegen können sich dies in der Regel aber gar nicht erlauben, müssen rund um die Uhr erreichbar sein und sind nicht selten 24 Stunden mit den Gedanken bei anstehenden Aufgaben. Raus aus dem Geschäftsalltag bedeutet für viele daher maximal der Jahresurlaub, wobei man nicht selten gestresster aus dem Urlaub kommt, als man in ihn gestartet ist. Dabei muss man gar nicht weit reisen und sich durch Check-ins und Durchgangskontrollen quälen, um ein paar Tage oder Wochen einen entspannenden Urlaub zu verbringen. Ein Urlaub im dänischen Ferienhaus kann daher auch ein guter Kompromiss für Geschäftsleute und Selbstständige sein. Hier kann man sich zum Beispiel auch einen kleinen Arbeitsplatz im Ferienhaus einrichten, um eben doch kurzfristig verfügbar zu sein, wenn die beruflichen Rahmenbedingungen es erfordern, gleichzeitig kann man sich jedoch in einem erholsamen Umfeld aufhalten.

Fazit

Wer sich nicht in regelmäßigen Abständen eine absolute Auszeit vom oft hektischen Geschäftsalltag nimmt, wird langfristig weniger leistungsfähig oder sogar krank. Wann es Zeit für eine solche Auszeit ist, ob man es nach Feierabend schafft oder einen mehrwöchigen Urlaub benötigt, um bestmögliche Leistung zu geben, ist von Person zu Person höchst unterschiedlich.

Unabhängig von der besten Methode oder den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, wichtig ist vor allem, die Auszeit auch tatsächlich als eine solche zu gestalten. Es ist wenig Ziel fördernd, wenn man sich während der Auszeit mit Smartphone und Laptop weiterhin um Geschäftsprozesse kümmert und praktisch nur einen Ortswechsel vornimmt. Daher sollte für die jeweilige Zeit eine entsprechende Vertretung gefunden werden, welche die Aufgaben für die Dauer des Aufenthalts übernehmen kann.