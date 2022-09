Autonutzung ist in ländlichen Regionen unerlässlich

Durch den Klimawandel hat sich das Leben verändert. Die Umwelt wurde in den letzten Jahrzehnten zu stark beschädigt, weshalb die Erde jetzt die Konsequenzen erlebt. In der nahen Zukunft werden die Ausmaße noch verheerender werden, weshalb es jetzt die Aufgabe der Menschheit ist, dass sie etwas dagegen tun. Jede Person in Deutschland versucht ihren Teil gegen den Klimawandel beizutragen, aber nicht allen gelingt es. Probleme bestehen vor allem in einem Bereich, und zwar in der Mobilität.

Deutschland möchte, dass Bürger und Bürgerinnen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen und somit ihr Auto nicht mehr benutzen. Autos sollen nur noch als Luxusgut gelten, die für besondere Termine und Unternehmungen gedacht sind. Ungefähr so lautet der Plan der Regierung, aber die Maßnahmen, die sie entwerfen, sprechen etwas anderes. Zum einen sind die Preise für öffentliche Verkehrsmittel deutlich zu hoch, was sich aber in der nahen Zukunft angeblich verändern wird. In den drei Monaten des 9-Euro-Tickets war es hingegen sehr angenehm, wobei in der dieser Zeit andere Schwierigkeiten vorhanden waren.

Probleme mit dem öffentlichen Verkehr in Deutschland

Öffentliche Verkehrsmittel sind in Deutschland nicht für eine große Anzahl an Menschen ausgelegt. Durch das 9-Euro-Ticket waren die Züge und Busse deutlich überfüllt, wodurch die Nutzung für viele als unangenehm empfunden wurde. Zusätzlich dazu fallen regelmäßig Züge aus oder sie verspäten sich, was wieder zu unzufriedenen Kunden führt. Noch fataler ist die Verspätung, wenn verbindliche Termine bestehen. Wenn jemand mit dem Zug zur Arbeit fahren soll, aber dieser regelmäßig zu spät ist, dann wird sich der Arbeitgeber über die Unpünktlichkeit aufregen. Somit ist es für Arbeitstätige nicht möglich, dass sie öffentliche Verkehrsmittel zur Arbeit nehmen können.

Noch mangelhafter sind die öffentlichen Verkehrsmittel in ländlichen Regionen. Dort fahren gefühlt zwei Busse am Tag und manchmal erscheinen sie einfach nicht, weil selbst die Busfahrer wissen, dass niemand sie nutzt. Außerdem fahren sie zu unnötigen Zeiten und unvorteilhafte Routen, wodurch kurze Strecken eine Ewigkeit dauern.

Dementsprechend können Züge oder Busse in ländlichen Regionen kaum genutzt werden, wodurch die Menschen auf ihre Autos angewiesen sind. Die beste Option für sie ist es, wenn sie bei einem Tesla Lieferanten anfragen und sich ein E-Auto kaufen. Aber selbst damit gibt es Probleme, da auf dem Land kaum Ladestationen für E-Autos vorhanden sind.