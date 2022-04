MPU-Die Medizinisch Psychologische Untersuchung

Gut vorbereitet mit den Experten von DS MPU

Sobald eine MPU angeordnet wurde, kommen viele Fragen und einige Ängste in den betroffenen Klienten hoch.

Die Suche nach der geeigneten Hilfe in Deutschland beginnt und macht noch mehr Ängste. Wer ist richtig und kompetent? Wem kann man vertrauen und wo findet ein Kurs für die Vorbereitung statt? Die Fragen sind mit wenigen Worten beantwortet. Hier bei uns! Wir sind für Sie richtig, wenn es um die Vorbereitung zur MPU geht. Weil wir kompetent und vertrauenswürdig sind. Das belegen die Meinungen unserer zufriedenen Klienten, die ihren Führerschein wieder in den Händen halten. Wir bieten eine kompetente Vorbereitung auf die MPU mit Expertenwissen und Erfahrungswerten.

Wie funktioniert die Vorbereitung auf die MPU!

Diese vorteilhafte Form der Vorbereitung ist für berufstätige Menschen ideal. Bei der Zeiteinteilung sind Sie an keine Vorgaben gebunden. Wir schätzen genauso wie Sie die Anonymität und persönliche Freiheit in so wichtigen Angelegenheiten. Ohne Zeitdruck lassen sich die nötigen Informationen besser einprägen und verarbeiten. Sie nutzen online unser Angebot auf Ihrem PC, Laptop oder dem Smartphone. Jederzeit und überall können Sie kleine Zeiteinheiten zum Vorbereiten nutzen. Sie müssen keine Lehrstunde lang etwas notieren und einprägen. Die Kopfhörer aufsetzen und zuhören, so geht das! Endlich lohnt sich für Pendler im Zug oder Bus die Fahrzeit. Sie stören niemanden und niemand stört Sie bei den Ausführungen. Sie müssen wissen, dass das Einprägen von Informationen am besten mit ständigen Wiederholungen funktioniert. Sie erinnern sich bestimmt an Ihre Kindheit, wo Ihnen ständige Ermahnungen lästig waren. Die wissen Sie aber noch heute ganz genau und haben durch die wiederkehrenden Ermahnungen Schaden von sich fern halten können. Mit dem Abhören der Informationen zur Vorbereitung trainieren Sie Ihr Gedächtnis ebenfalls.

Was ist zur Vorbereitung wichtig?

Termineinhaltung bewahrt Sie vor vorzeitigem Abbruch. Wer sich nicht an strikte Einhaltung gewöhnen kann, beweist seine Unfähigkeit ab sofort sein Leben wirklich zu ändern. Es ist egal, welches Fehlverhalten Sie in diese Situation gebracht hat. Sie müssen es ändern und das müssen Sie belegen können. Beginnen Sie mit der Einhaltung von Terminen! Der Eintrag im Kalender des benutzen Endgerätes lässt sich gut mit einem akustischen Signal verbinden. Das ist wichtig, weil die Information in doppelter Ausführung besser im Gedächtnis haften bleibt. Der Lernvorgang im Gehirn wird mit dem Lesen und gleichzeitig dem Signalton verknüpft. Sie merken es sich besser. Also verpassen Sie keinen Termin.

Das gleiche Prozedere wenden Sie dann für das Beibringen von Unterlagen an. Alles, was von Ihnen gefordert wird, besorgen Sie gleich. Tragen Sie sich immer sofort ein, wann Sie was und wo abholen müssen. Auch wann per Post spätestens mit dem Eingang von angeforderten Unterlagen zu rechnen ist. Notieren Sie sich bitte immer gleich die Adressen, bei denen Sie Unterlagen abfordern können.

Was genau Sie erledigen müssen, erfahren Sie in unserem online Kurs zur Vorbereitung auf die MPU. Experten haben sich genau mit den Fragen auseinandergesetzt, die Sie erwarten. Die Erfahrungen geben sie Ihnen mit auf den Weg und durch die Vorbereitung bei uns steigen Ihre Chancen auf den Erfolg. Sie bekommen Hilfen aufgezeigt, aber ausführen und einhalten ist dann Ihr Part. Daran werden Sie bei Ihrer ersten Fahrt mit dem zurückerhaltenen Führerschein denken, ganz gewiss.

Wir helfen Ihnen bei der MPU und unterstützen Sie.

