Mobile Arbeit – Veränderungen im Mittelstand

Der Mittelstand hat sich in den letzten Jahren deutlich entwickelt und das gilt auch in Bezug auf die Flexibilität. So gibt es immer mehr Unternehmen, die für sich und für ihre Mitarbeiter den Vorteil des mobilen Arbeitens entdecken.

Die Vorteile für Unternehmen sind nicht zu unterschätzen

Warum genau sollte sich ein Unternehmen wünschen, dass die Mitarbeiter das mobile Arbeiten für sich nutzen? Lange Zeit war es für die Arbeitnehmer schwer, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, im Home-Office oder mobil zu arbeiten. Inzwischen jedoch findet sich dieser Zusatz bei fast jeder Stellenbeschreibung oder wird aktiv angeboten. Grund dafür ist, dass im Mittelstand die Vorteile entdeckt wurden.

Der Kostenfaktor steht dabei mit im Fokus. Unternehmen wachsen auch im Mittelstand und mit einer zunehmenden Anzahl an Arbeitskräften müssen für diese auch Arbeitsplätze vor Ort zur Verfügung gestellt werden. Wenn sich ein Team abspricht, wer wann in das Büro kommt, reicht hier auch ein Arbeitsplatz aus. Die Kosteneinsparungen sind enorm. Die Ausstattung der Mitarbeiter mit der passenden Technik fällt nur einmal an. Mietkosten werden jedoch dauerhaft reduziert.

Digitalisierung wird noch mehr in den Fokus gestellt

Wie wäre es, wenn jeder Mitarbeiter nur noch einen persönlichen Rollcontainer, aber keinen Arbeitsplatz mehr benötigt? Das bedeutet auch, dass die Digitalisierung weiter nach vorne gebracht werden muss. Unternehmen haben ein zunehmendes Interesse daran, die Mitarbeiter mit passenden Programmen auszustatten, Papier einzusparen und Wege für die Kommunikation zu reduzieren. Im Zusammenhang mit der mobilen Arbeit entsteht auch ein gewisser Zwang dazu, sich mit der Digitalisierung zu beschäftigen.

Auf diesen Wegen können zudem Treffen mit Kollegen aus anderen Städten, nationale und internationale Meetings ebenfalls digital durchgeführt werden. Sind die Mitarbeiter bereits mit der notwendigen Technik ausgestattet, geht das einfach und schnell.

Zufriedenheit bei den Mitarbeitern steigt

Ein weiterer netter Nebeneffekt beim mobilen Arbeiten ist, dass auch die Zufriedenheit bei den Mitarbeitern deutlich steigt. Eigenverantwortung ist ein wichtiges Thema, das nicht unterschätzt werden sollte. Bringen Unternehmen ihren Mitarbeitern das Vertrauen entgegen, dass diese über das mobile Arbeiten selbst entscheiden können, wo und wie sie arbeiten, baut das eine gute Beziehung auf, die sich auch in der Leistung spiegelt.