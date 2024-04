Logistikunternehmen – wie wird die Sicherheit gewährleistet?

Jedes Logistikunternehmen muss die Sicherheit und die pünktliche Zustellung der überlassenen Güter gewährleisten. Ist dies nicht der Fall, so kann die Wertschöpfungskette unterbrochen werden, was für Kunden einen finanziellen Ausfall bedeuten kann, welcher teilweise sogar existenzbedrohend ist. Logistikunternehmen sind spezielle Dienstleister, die Sicherheitslücken erkennen müssen, um gegen Diebstahl oder Schwund abgesichert zu sein. Verzögerungen in der Lieferkette können unangenehme Folgen beinhalten und ein Reputationsverlust ist oft die Folge. Logistikunternehmen müssen nicht nur organisatorische und personelle Maßnahmen tätigen, sondern auch technische Innovationen einführen, welche die Sicherheit entscheidend erhöhen. Kunden von Logistikunternehmen überprüfen immer öfter die bereitgestellten Sicherheitskonzepte und eine Zusammenarbeit wird erst dann möglich, wenn ein detailliertes Lösungskonzept vorhanden ist.

Pharmalogistik

Ein spezieller Bereich der Logistik ist die Pharmalogistik. Die Dienstleister gewährleisten mit ihrer Arbeit eine permanente Verfügbarkeit der benötigten Pharmaprodukte. Hierbei muss eine Unversehrtheit der Produkte gewährleistet sein – dies ist als anspruchsvoll einzuschätzen, da die einzelnen Pharmaprodukte unterschiedliche chemische Grundlagen vorweisen. Ein Unternehmen im Bereich Pharma Logistik muss eine optimale Lagerung gewährleisten und einen reibungslosen Transport sicherstellen. Hierbei ist stets darauf zu achten, dass keine Qualitätsmängel den Endverbraucher gefährden und alle Regularien der Europäischen Union eingehalten werden. Nicht nur die Logistik und die Lagerung muss sichergestellt werden – auch die Fälschungssicherheit der pharmazeutischen Produkte im Verlauf der Lieferkette muss der Dienstleister absichern, um nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen. Während des Transports ist auf die Einhaltung der Kühlkette zu achten, welche laut Arzneimittelgesetz vorgeschrieben ist. Ein Unternehmen aus dem Bereich der Pharmalogistik muss jederzeit eine Rückverfolgbarkeit der Güter gewährleisten, damit ein Rückruf möglich ist und der Verbraucherschutz abgesichert wird. Einige Medikamente müssen als Gefahrgut transportiert werden und das Logistikunternehmen ist verpflichtet diese Güter besonders schützen und als Gefahrguttransport anmelden. Werden diese Vorgaben nicht beachtet, ist eine Strafe, der Entzug der Lizenz und die Beschlagnahmung der Medikamente keine Seltenheit.

Die Fahrzeuge

Um ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, sind die vorhandenen Lastkraftwagen und Transporter regelmäßig einer Wartung zu unterziehen. Die Fahrzeuge sind auf dem neusten technischen Stand zu halten und besonders auf die Ladungssicherheit ist ein großer Fokus zu legen. Arbeitnehmer müssen besonders bei Be- und Entladungsvorgängen geschützt werden – hierbei ist auf entsprechende Vorrichtungen zu achten.

Fortbildung der Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter eines Logistikunternehmens müssen ein gründliches Training im Bereich der Sicherheit innerhalb der Transportbranche durchlaufen. Arbeitnehmer müssen die technischen Vorrichtungen kennen und Informationen über die Umsetzung der Arbeitssicherheit erhalten. Werden gefährliche Güter transportiert, so sind die Verantwortlichen entsprechend zu schulen, wie im Gefährdungsfall zu reagieren ist und welche Risiken Gefahrgüter vorweisen.

Brandschutz

Bei jedem Transport ist ein Brand nicht auszuschließen, da oft brennbare Materialien transportiert werden. Jeder Fahrer des Unternehmens muss wissen, wie auf einen Brand zu reagieren ist. Die Fahrzeuge sollten mit einer Ausrüstung bestückt werden, die erste Brände bekämpft – hierzu zählen insbesondere Feuerlöscher und Löschdecken.

Alarm und Notfall

Werden hochwertige Güter transportiert, so müssen nicht nur die Güter, sondern auch der Fahrer geschützt werden. Unternehmen investieren in mobile Alarmknöpfe, welche der Fahrer jederzeit betätigen kann. Wird der Notfallknopf betätigt, wird ein Alarm ausgelöst und eine zuständige Notruf- oder Servicestelle kontaktiert. Gleichzeitig kann ein Funkalarm einen sofortigen Kontakt zu einer Leitstelle herstellen und erste Maßnahmen werden direkt besprochen.