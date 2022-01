Die wichtigsten Branchen in der heutigen Zeit

Die Welt befindet sich im stetigen Wandel und das spiegelt sich in der Arbeitswelt wider. Vor einigen Jahrzehnten oder Jahren waren Reisebüros noch gefragt Orte, wobei dies in der aktuellen Zeit durch das Internet ersetzt wird, da kaum noch Reiseberatungen benötigt werden. Im Internet lässt sich alles finden und oftmals sind die Angebote und Beratungen online sogar noch besser, als die es im Reisebüro sind. Reisebüros zählen deshalb zu den aussterbenden Branchen und haben in der jetzigen Zeit fast nur noch ältere Kunden.

Doch das Reisebüro ist nicht die einzige Branche, die immer weiter an Wert verliert, denn es gibt noch unzählige andere Bereiche, die von neueren Technologien und Medien ersetzt werden.

Boomende Branchen

Bei jüngeren Menschen sind soziale Medien, Gaming und Streaming populär, was sich in den nächsten Jahrzehnten auch in älteren Generationen widerspiegeln wird. Fast niemand im Alter von 12-24 Jahren schaut regelmäßig Fernsehen, da sie ihre Zeit vor dem Computer, Smartphone oder Laptop verbringen. Dadurch stirbt das Medium Fernseher aus, wobei gleichzeitig die oben genannten Medien und Branchen florieren. Gaming ist beispielsweise ein Bereich, der in den nächsten Jahrzehnten vergleichbar mit Sport sein wird. Live-Events und Spiele werden teilweise jetzt schon mehr von Menschen geschaut, als es bei internationalen Fußballevents der Fall ist.

Ebenfalls gewinnen Bereiche an Wert, die sich mit Nachhaltigkeit und der Umwelt auseinandersetzen. Bereits vor vier Jahrzehnten wurde zwar schon besprochen, dass auf die Umwelt geachtet werden muss, weil es sonst zu katastrophalen Folgen kommen wird, aber damals wurde dies noch verdrängt. Inzwischen spüren die Menschen die Folgen von der jahrzehntelangen Umweltschädigung, wodurch sich jetzt ein Wandel ins Positive vermerken lässt. Firmen und Menschen achten darauf, dass sie die Umwelt nicht weiter schädigen und greifen eher Mal zu Second-Hand-Waren, als sich neue Güter zu kaufen. Bei Transportation nutzen immer mehr Menschen öffentliche Verkehrsmittel und Firmen legen wert auf ihre Logistik, weshalb sie oft zur Optimierung Logistik Consulting in Anspruch nehmen. Der Klimawandel ist trotz dessen zwar kaum noch zu stoppen, aber die schlimmsten Ausmaße können eventuell noch verhindert werden.

Hinzu kommen noch viele andere Bereiche, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch populärer und wichtiger werden. Dazu gehören zum Beispiel Kryptowährungen und NFTs, die zwar aktuell schon sehr beliebt, aber noch lange nicht im Auge der gesamten Bevölkerung sind.