Karriere im Marketing

Wenn Sie gerade von der Uni kommen und Karriere machen wollen, gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten. Ein attraktives Gehalt erwartet Sie zum Beispiel in einer SAP Karriere. Dort können Sie eine steile Entwicklungskurve machen und aufsteigen.

Ähnlich sieht es beim Marketing aus. Heutzutage besteht eine hohe Nachfrage. Diese ist überwiegend auf das Online Marketing zurückzuführen. Die meisten Firmen erreichen ihre Kunden durch digitales Marketing. Das ist kein Wunder. Schließlich können die Werbekampagnen fortlaufend optimiert werden, womit viel Geld eingespart wird. Darüber hinaus sind die Streueffekte geringer. Die meisten Organisationen haben das Online Marketing schon längst in ihren besehenden Marketing Mix integriert.

Im Online Marketing zu arbeiten heißt nicht immer, dass Sie digitale Kampagnen erstellen. Der Bereich Internet Marketing ist breit. Sie können auch als Marktforscher tätig sein, um das Konsumentenverhalten im Netz zu studieren.

Marktforscher werden

Das Studieren der Konsumenten wird für viele Organisationen wichtiger. Dies trifft insbesondere auf das Netz zu. Zu beobachten ist, wie die Interessenten und Kunden sich in den sozialen Medien verhalten, wie sie auf die Werbekampagnen reagieren, ob sie schneller Käufe im Online Shop abschließen und so weiter. Immer mehr Konsumenten bewegen sich ins Internet, um dort ihre Käufe abzuschließen. Aus diesem Grund gibt es vielversprechende Marktforscher-Positionen, die attraktiv vergütet werden.

Produktmanager werden

Auch Produktmanager haben einen aufregenden und abwechslungsreichen Job. Nicht nur wird dieser Job gut bezahlt. Produktmanager sind überwiegend für Produkte verantwortlich, die im Netz verkauft werden. Als Produktmanager entwickelt und optimiert man Produkte, die in Online Shops verkauft werden. Produktmanager arbeiten auch für Dienstleistungen, die online angeboten werden. Der Einstieg erfolgt häufig als Trainee oder Junior Produktmanager.

PR-Manager

Auch der Job als PR-Manager gehört zum Marketing. Die Öffentlichkeitsarbeit ist heutzutage sehr gefragt. Unternehmen brauchen gute Leute, um sich in der Öffentlichkeit gut darzustellen. In diesem Berufsfeld ist sogar ein schneller Aufstieg möglich. Einige PR-Manager müssen sogar ein Team anführen.

Wenn Sie ein attraktives Gehalt sichern wollen, sollten Sie in einer PR-Agentur anfangen. Auf diese Weise können Sie vielen Firmen helfen, sich im Netz besser zu präsentieren. Als PR Manager machen Sie nichts verkehrt. Sie entscheiden sich für eine abwechslungsreiche und spannende Karriere.