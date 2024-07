Infos rund um die Bäckereibranche: Aktuelle Entwicklung am Markt

Sterben unsere Bäckereien aus? Leider liest man immer wieder, dass alteingesessene Bäckereien schließen. Doch es gibt auch positive Nachrichten: Bäckereien können sich am Markt halten, wenn das Angebot stimmt und engagiertes Personal vorhanden ist. Auch das Ambiente in einer Bäckerei kann zum geschäftlichen Erfolg beitragen. Mit einer zeitgemäßen Ladeneinrichtung wird die Bäckerei zum Treffpunkt in der Nachbarschaft, der Einkauf wird zum Erlebnis mit Genussgarantie.

Traditionelle Bäckereien schließen: Ein Grund zur Sorge

Alteingesessene Bäckereien sind eigentlich Grundpfeiler der Nahversorgung im Lebensmittelbereich. Umso besorgniserregender sind die Schließungen in der letzten Zeit. Das Statistische Bundesamt meldet, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Bäckereibetriebe im Jahr 2023 um 3,8 Prozent sank. Für die Schließungen sind diverse Faktoren verantwortlich, hauptsächlich gestiegene Energie- und Materialpreise sowie Personalkosten. Insgesamt mussten 14.600 Unternehmen Insolvenz anmelden, darunter zahlreiche traditionelle Bäckereien. Auf das Bäckereihandwerk bezogen heißt das: 780 Unternehmen verschwanden vom Markt. Im gleichen Zeitraum gab es nur 422 Neugründungen. Auch die Zahl der Beschäftigten ist rückläufig. Im Jahr 2023 waren 235.200 Personen im Bäckerhandwerk beschäftigt, etwa 1,4 Prozent weniger als 2022.

Attraktive Ladenkonzepte für Bäckereien und Konditoreien

Mit guten Konzepten und bester Qualität können Bäckereien gegensteuern und ihren Marktwert behalten. Bei den Produkten, die ein erfahrener Bäcker oder Konditor herstellt, handelt es sich um echte Qualität. Da ist nichts von Massenproduktion zu spüren (und zu schmecken), wie es vielleicht bei Brot, Kuchen und anderen Backwaren aus dem Supermarkt der Fall ist. Der Einkauf in der Bäckerei kann schon am Morgen den Tag versüßen: Der Duft nach frischen Brezen und Semmeln, der Anblick von Torten und Kuchen macht Appetit und gute Laune.

Allerdings achten Kundinnen und Kunden nicht nur auf ein breites Angebot und einen tollen Geschmack. Auch die Ausstattung des Geschäfts spielt eine Rolle. Der Ladenbau in der Bäckereibranche hat deshalb einen hohen Stellenwert.

Die Präsentation von Brot, Brötchen, Kuchen und Co. soll so ansprechend wie möglich sein. Was sich hinter den Glasscheiben einer Theke befindet, soll Begehrlichkeiten wecken: Frisches Brot für die ganze Familie, eine Breze für das Kind auf dem Weg zum Kindergarten oder leckerer Kuchen für den Nachmittagskaffee, all diese Produkte möchten appetitlich präsentiert werden.

Ein erfahrener Ladenbauer sorgt für das richtige Konzept. Er plant und hat Ideen, wie ein Bäckermeister seinem Geschäft die richtige Ausstrahlung verleiht. Übrigens nicht nur für die Neueröffnung einer Bäckerei, sondern auch für Umbauten, Renovierungen und Sanierungen. Viele Bäckereien haben auch einen angeschlossenen Café-Bereich. Die Einrichtung wird aufeinander abgestimmt, sodass ein harmonischer Gesamteindruck entsteht.

Die Einrichtung einer Bäckerei mit Wiedererkennungswert

Ob als Einzelgeschäft oder als Bäckerei-Unternehmen mit mehreren Filialen, mit einem innovativen Ladenbau gelingt es, dem Geschäft einen unverwechselbaren Charakter zu geben. Es geht nicht nur um die Bedientheke, die natürlich den modernsten Anforderungen entsprechen soll. Auch die verwendeten Materialien, ergänzende Regale und Möbelstücke sorgen für einen positiven Eindruck. Farben und ein durchdachtes Beleuchtungskonzept schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Zugleich kommt es beim Ladenbau darauf an, dass die individuellen Anforderungen einer Bäckerei erfüllt werden. Der Thekenbereich kann sinnvoll gestaltet werden:

Schaffung einzelner Zonen für Brot und Brötchen

Gestaltung eines Bereichs für Torten und Kuchen

Präsentation von Imbiss-Produkten, etwa belegte Brötchen zum Mitnehmen

Bereich für Kaffee, Tee und andere Getränke

Die Bedürfnisse des Personals werden ebenfalls berücksichtigt. Kurze Wege und eine ergonomische Einrichtung erleichtern den Arbeitsalltag. Auch die modernen Zahlungsweisen werden in die Planung mit einbezogen: Die bargeldlose Zahlung in Bäckereien setzt sich immer mehr durch, deshalb sind Kassensysteme mit NFC-Lesegeräten für die kontakt- und bargeldlose Zahlung sinnvoll.

Keine Angst vor der Zukunft: Gute Aussichten für die Bäckereibranche

Der Rückgang von Bäckereien ist zwar kein Grund zur Freude. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks berichtet, dass die Zahl der Betriebe im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent zurückgegangen ist. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Zahl der abgeschlossenen Meisterprüfungen ist im gleichen Zeitraum um 7,6 Prozent gestiegen.

Fazit

Viele Faktoren tragen dazu bei, dass die Bäckereien weiterhin beliebte Einkaufsadressen bleiben: Ausgezeichnete Qualität und ein stimmungsvolles, ansprechendes Ambiente sind ebenso wichtig wie gut ausgebildete Bäcker, fachkundige Konditoren und freundliches Personal.