In Zukunft investieren – diese Innovationen liegen im Trend

Die Weltwirtschaft befindet sich dieser Tage in einer großen Phase des Wandels. Beispielhaft ist dies an der Energiewende zu erkennen, die das Land noch für Jahre beschäftigen wird. Für Unternehmer und Investoren bietet die Grüne Revolution die Möglichkeit, vielseitig zu investieren. Welche Innovationen spannend sind, sehen wir uns hier an.

Das E-Auto mit wachsenden Marktanteilen

In den vergangenen Jahren stellte die individuelle elektrische Mobilität noch ein Nischenthema dar. Doch mehr und mehr Menschen interessieren sich für den Umstieg und das Verbot der alten Verbrenner ist schon beschlossene Sache. Obwohl Unternehmen wie Tesla uns schon seit vielen Jahren bekannt sind und bereits einen enormen Wert an der Börse erreicht haben, ist das Thema für weitere Investitionen nach wie vor interessant.

Das gilt insbesondere für die chinesischen Hersteller, die dank staatlicher Unterstützung inzwischen stark aufgeholt haben. Unternehmen wie BYD versuchen den europäischen Markt zu erobern und verfügen über strategische Vorteile. So können sie ihre Autos besonders günstig anbieten und damit weitere Marktanteile erobern. Das macht sie für Anleger sehr interessant.

Wasserstoff als neuer Energieträger

In den kommenden Jahrzehnten soll in Deutschland ein großes Wasserstoffnetz aufgebaut werden. Denn nicht nur könnte Wasserstoff bei der individuellen Mobilität eine große Rolle spielen. Auch Unternehmen sollen sich umstellen, um ihre Emissionen stark zu reduzieren. Dass dies logistisch möglich ist, zeigt zum Beispiel flüssiger Wasserstoff von Demaco. Das Unternehmen zählt zu den führenden der Branche und überzeugt mit seinen innovativen Ansätzen. Auch Abfüllanlagen wurden bereits kreiert, die für die weitere erfolgreiche Energiewende nicht zu ersetzen sind.

Investieren in die Blockchain

Nicht jede Technologie, der für die nächsten Jahrzehnte eine große Zukunft vorhergesagt wird, ist gleichermaßen gut für die Umwelt. Ein gutes Beispiel dafür ist die Blockchain, die in den letzten Jahren zum Aufstieg der Kryptowährungen geführt hat. Experten gehen davon aus, dass noch viele weitere Anwendungsbereiche für die Technologie erschlossen werden können. Wer investieren möchte, hat dazu gleich zwei Möglichkeiten. Einerseits besteht die Chance, in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich ganz dieser Technik verschrieben haben. Vom Aufstieg des Unternehmens profitieren folglich auch die Aktionäre. Wer auf direkte Weise investieren möchte, kann Anteile an den jeweiligen Kryptowährungen kaufen, die mit der Blockchain verknüpft sind. Allerdings gibt es selbst im Falle eines großen Erfolgs der Blockchain-Technologie an sich keine Garantie dafür, dass auch die digitalen Währungen stark an Wert gewinnen werden. Somit bleibt es ein riskantes Investment für Anleger.