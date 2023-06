Impulse für die Verbesserung Ihrer Webkonferenzen

Bei Webkonferenzen entscheiden das Setting und die Vorbereitung über den Erfolg. Mit den richtigen Tools muss der Austausch im virtuellen Raum keine eintönige Angelegenheit werden. Aber was ist für produktive Webinare und einen digital vernetzten Austausch im Homeoffice wichtig? Am Beispiel einer professionellen Webinar-Software lässt sich das zeigen.

Was einen produktiven Austausch auszeichnet

Für effiziente Kommunikations- und Lernprozesse spielt die Sinneswahrnehmung eine tragende Rolle. Johann Amos Comenius erkannte das bereits 1658, als er sein Lehrbuch “Orbis pictus” veröffentlichte. Darin setzte der Gründervater der modernen Pädagogik nicht allein auf Text, sondern auf eine bildliche, vielseitige, abwechslungsreiche und lebendige Darstellung. Die heutige Organisationswissenschaft bestätigt seinen Ansatz. Nicht allein geballte Informationen sind von Bedeutung. Auf Abwechslung und einen instruktiven Austausch in einem gut vorbereiteten Arrangement kommt es an. Im digitalen Zeitalter ist das nicht anders als früher.

Die Webinar-Software der vitero GmbH wird dem Anspruch gerecht und verknüpft viele Tools in einer benutzerfreundlichen, multifunktionalen Schnittstelle.

Können Konferenzen spielerisch leicht von der Hand gehen?

Die Auswahl einer Software, die neben einem zentralen Raum für alle, auch Nebenräume öffnet, kann für verschiedene Unternehmen, aber auch Bildungseinrichtungen sehr hilfreich und eine große Erleichterung sein. Arbeitsphasen mit festen Zielen und ein Austausch am Rande wären somit problemlos möglich. Das Vorhandensein von einer Vielzahl an Anwendungen würde die Plattform selbst, die Moderation, sowie eine strukturierte Kommunikation unter den Teilnehmern ermöglichen. So lassen sich Webkonferenzen mit klar begrenzten Phasen schaffen, die aufeinander aufbauen und sowohl aktuelle Anforderungen als auch Fernziele im Blick behalten.

Hilfreich ist es zudem, wenn sich auf den genutzten Oberflächen Ergebnisse mit einem Klick sichern und abspeichern lassen. Dementsprechend ist es immer sinnvoll, sich vor der Auswahl eines Tools genau über dessen Möglichkeiten zu informieren. Die Möglichkeit von audiovisuellen Effekten und digitalen Umfragetools beschleunigen Abstimmungsprozesse ergänzend und sollten aus diesem Grund nicht außer Acht gelassen werden.

Insgesamt wird ein Kommunikationserlebnis begünstigt, bei dem Teilnehmer das Gefühl bekommen, in ein Projekt geistig einzutauchen. Forscher aus den Bereichen Virtual Reality und Game Studies nennen diese Art von Erlebnisqualität Immersion.

Viele Tools versammelt in einer übersichtlichen Schnittstelle

Wo viele Methoden und verschiedene Tools genutzt werden, können auch unübersichtliche Situationen entstehen. Klare Anweisungen sind deshalb enorm wichtig. Das wissen Didaktiker wie Führungskräfte. Aus diesem Grund ist es nützlich, wenn eine zentrale Schnittstelle besteht, von der aus, alle Tools abrufbar sind. Weder Moderator noch Nutzer müssen umständlich zwischen den Seiten wechseln. Der Moderator kann das Setting so aufbauen, dass die Teilnehmer direkt zur richtigen Stelle geleitet werden. Wie beim sorgsam aufgebauten Zirkeltraining im Sport ergibt sich ein Ablauf, der von selbst funktioniert und durch gute Strukturierung lenkt.

Forschungsbasierte Lösung für die Praxis

Beispielsweise hat das Unternehmen vitero seine Plattform auf Basis von Forschungsergebnissen des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation entwickelt. Insgesamt sollte eine verwendete Software stets allen Anforderungen des Deutschen Datenschutzrechts gerecht werden. Das ist insbesondere für Unternehmen von Bedeutung. Ein jederzeit erreichbarer Support und professionelle Trainings zur Einführung in den Umgang mit der Software sind ebenfalls wichtige Komponenten, die bei der Auswahl eines Tools beachtet werden sollten. Professionelle Projektbegleitungen mit individuell abgestimmten Zusatzkomponenten sind ebenfalls hilfreich.

Fazit

Eine professionelle Webkonferenz-Software, wie beispielsweise vitero inspire, sorgt für gut strukturierte Arbeitsprozesse, einen effektiven sowie datenschutzkonformen Austausch.

Sie strukturiert den Prozess und macht den Austausch zu einem immersiven Erlebnis, in das die Teilnehmer sich gern einbringen. So macht die Online-Kommunikation Spaß.