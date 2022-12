Immobilienmakler: Alle Vorteile auf einen Blick

Wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt eine neue Immobilie zu suchen, so geht man am besten in ein Immobilensuchportal. Diese Vorgehensweise nimmt am wenigsten Zeit in Anspruch. Man kann beispielsweise vor der Arbeit oder kurz vor dem Schlafengehen jeweils für 20 bis 30 Minuten hereinschauen.