Immobilieninvestments auf Mallorca in Corona-Zeiten

Corona hat uns alle fest im Griff. Seit dem März 2020 scheint nichts mehr dem Alltagsleben von früher zu gleichen. Wann und wie die neue Normalität aussehen wird, ist heute noch nicht abzuschätzen. Dass die Pandemie auch ihre Auswirkungen auf die Immobilienbranche hat, war abzusehen. Dies ergibt sich bereits aufgrund der zahlreich angeordneten Lockdowns und den dadurch auferlegten Reisebeschränkungen. Interessant ist aber jedenfalls, dass die Baubranche im Jahr kaum gelitten hat. Dies hat vermutlich auch etwas mit der baldigst einberufenen Veränderung hinsichtlich der Arbeitsbedingungen auf dem Bau zu tun. Damit wurden bestimmte Bereiche sofort vorweggenommen. Die Baubranche in Deutschland läuft damit mehr oder weniger ungebrochen weiter. Wer allerdings in der aktuellen Lage eine Immobilie auf Palma kaufen möchte, wird noch genauer hinsehen müssen.

Vertrauen Sie auf kompetente Partner beim Immobilienkauf auf Mallorca

Insbesondere braucht es ein qualifiziertes Team an Spezialisten, das einen bei der Auswahl der Immobilie behilflich sein kann. Auf diverse Angebote im Internet sollte man nur dann reagieren, wenn der Berater auch vertrauenswürdig ist. Dann trägt er mit Sicherheit auch zum Mehrwert bei. Die Auswahl der Immobilie ist eine Sache. Sie verlangt ein treffsicheres Team, welches eine Immobile mit Wertsteigerungspotenzial kaufen kann. Außerdem ist bei der Beratung auf die Kompetenz in rechtlichen Belangen zu achten. In rechtlicher Hinsicht bedeutet jedenfalls die Abwicklung des Deals mit allen zuständigen Behörden. Sie werden als Immobilienkäufer in Spanien jedenfalls eine Steuernummer brauche. Der Grund liegt darin, dass Sie mit dem Kauf wirtschaftlich tätig werden. Damit sind Sie auch an die Gesetze des Landes gebunden. Für die laufende Meldeverpflichtung reicht es ebenso nicht aus, dass Sie dies nur einmal tun. Es sind jährlich Meldungen an das Finanzamt einzureichen. Da dies ein sehr komplexer Prozess ist, sollten Sie diese Angelegenheit einem Spezialisten anvertrauen.

Vollmacht ausstellen

Mit einer Vollmacht an den gesetzlichen Vertreter können Sie sehr viel Verantwortung auslagern. Diese Angelegenheiten werden dann zu ihrer vollen Zufriedenheit gelöst. Mit der Ausstellung einer Vollmacht haben Sie dann die Möglichkeit, dass Sie alle rechtlichen Prozesse im Zusammenhang mit dem Kauf einer Immobilie vereinfachen. Mit dem Unterzeichnen der Dokumente ist praktisch alles erledigt. Der Berater wird Sie ohnedies kontaktieren, sollte er zusätzliche Informationen von Ihnen benötigen.