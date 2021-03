Homeoffice – Schaffen Sie ein Ambiente für Arbeit und Entspannung

Das Modell der Arbeit von zu Hause aus wird immer beliebter. Mit dem technischen Fortschritt sind wir in der Lage, mehr und mehr unserer beruflichen Aufgaben von unserer Wohnung aus zu erledigen. Es lohnt sich also, auf die richtige Einrichtung des Arbeitsbereiches zu achten. Und das Wort “richtig” bezieht sich in diesem Fall nicht nur auf die Funktionalität oder Bequemlichkeit unseres Homeoffice – also unseres Heimarbeitsplatzes. Genauso wichtig ist die Ästhetik dieser Umgebung. Sie wirkt sich auch direkt auf unseren Komfort und unser Wohlbefinden bei der Arbeit aus. Das Erscheinungsbild des Homeoffice kann durch viele verschiedene Dekorationen gestaltet werden. Viele Einrichtungsmöglichkeiten bieten uns eine Tapete, ein Bild, ein Sticker oder eine Fototapete. Sonnenuntergang, ein Nadelwald, ein sandiges Meeresufer, ein Wasserfall in den Bergen – das sind nur einige Beispiele für Motive, die sich mit ihrer Ästhetik gut in den Charakter eines Arbeitsbereiches einfügen.

Homeoffice – ein Raum, in dem wir uns wohlfühlen müssen

Arbeit ist immer eine anstrengende Pflicht. Sie erfordert die Aufrechterhaltung der ungeteilten Aufmerksamkeit, ständige Konzentration und die rechtzeitige Erledigung von Aufgaben. In dieser Hinsicht ändert auch das Homeoffice-Modell nichts – nach ein paar Stunden, in denen wir die uns zugewiesenen Aufgaben erledigt haben, werden wir müde sein, obwohl wir noch nicht einmal die Schwelle des Hauses überschritten haben! Zum Glück können wir viel verändern. Es reicht aus, eine entsprechende Umgebung um uns herum zu schaffen, die durchdacht und phantasievoll eingerichtet ist. Worauf lohnt es sich also zu achten?

Erstens: Das Homeoffice sollte optisch von anderen Bereichen der Wohnung getrennt sein. Eine solche Aufteilung kann durch die Verwendung von kräftigen Farben erreicht werden, in denen die “Trenn”-Dekoration gehalten sein wird, wie z.B. eine Fototapete. Sonne, ein Nachthimmel, türkisfarbene Meereswellen, ein Mohn-, Tulpen- oder Lavendelfeld – dies sind einige Vorschläge für auffällige Motive, die sich in dieser Rolle perfekt bewähren.

Zweitens: Eine gute Homeoffice-Deko darf nicht nur auf die “Arbeitszone” beschränkt werden. Wir brauchen zudem einen Raum zum Entspannen. Auch er muss in unsere Pläne einbezogen werden. Diese Umgebung sollte auf ruhige Farben und zarte Motive setzen und in einer entspannenden, lockeren Atmosphäre gehalten sein. Unten werden wir Ihnen konkrete Lösungen empfehlen, die Sie einsetzen können!

Drittens: Die Art und Weise, wie wir unser Homeoffice eingerichtet haben, muss uns helfen, uns zu konzentrieren und eine positive Herangehensweise an die Arbeit zu gewinnen. In der Praxis bedeutet das, dass wir Muster, die in übertrieben ausgebauter Ästhetik, grellen Farben gehalten oder von Details überladen sind, meiden sollten.

Nun, da Sie die Grundlagen kennen gelernt haben, ist es an der Zeit, mit der Raumeinrichtung zu beginnen!

Homeoffice mit Blick auf malerische Panoramen

Die Auswahl richtiger Dekorationen für unser Homeoffice steht in direktem Zusammenhang mit der Größe des Raumes, den wir für unsere Heimarbeitszone bestimmen können. Obwohl wir die besten Ergebnisse erzielen, wenn wir nach großen Dekorationen greifen, kann es aber passieren, dass wir auf sie zugunsten von Postern oder Bilder verzichten müssen. Wenn uns jedoch ein geräumiges, offenes Interieur zur Verfügung steht, berücksichtigten wir zuerst die Vorteile einer attraktiven und eindrucksvollen Fototapete. Sonnenuntergang am Meer, ein Vollmond, der felsige Berggipfel beleuchtet, ein hoher Wasserfall inmitten eines dichten Dschungels – das sind Beispiele für auffällige Motive, die sich perfekt als Hauptdekoration eines Homeoffice eignen und die Sie unter https://myredro.de/fototapeten/themen/landschaften/sonnenuntergang/ Was haben sie gemeinsam? Alle diese Panoramen sind von der Schönheit der Natur inspiriert worden. Die Natur als Thema für Homeoffice-Dekorationen ist eine perfekte Option. Ihre atemberaubende Ästhetik hat eine entspannende Wirkung auf uns. Darüber hinaus zeichnet sich eine Umgebung, die mit Ausschmückungen verschönert wird, die sich auf Motive aus der Welt der Natur beziehen, durch ein Ambiente voller Ruhe und Unbeschwertheit aus.

Es lohnt sich auch, darauf zu achten, dass das von uns gewählte Muster Elemente in Grün enthält. Selbst das bloße Betrachten dieser Farbe sorgt dafür, dass sich unsere Augen entspannen. Regelmäßig den Blick vom Computer abzuwenden und ihn auf eine malerische Fototapete zu richten, sollte zur regelmäßigen Gewohnheit bei der Arbeit werden.

Kümmern Sie sich um Ihre Entspannung!

Wie wir bereits erwähnt haben, besteht ein angemessen eingerichtetes Homeoffice nicht nur aus einem Raum, der für die Arbeit bestimmt ist, sondern auch aus einer Entspannungsecke. Dieser Teil des Arbeitszimmers (oder eines anderen Interieurs) muss in Bezug auf die Ästhetik völlig unserem Geschmack entsprechen – die Zeit hier zu verbringen wird dadurch so komfortabel und angenehm wie möglich sein. Es ist also eine gute Idee, nach Dekorationen zu suchen, die die größte thematische Freiheit bieten, wie z.B. ein Poster oder eine Fototapete. Sonnenaufgang, ein Segelschiff auf hoher See, oder vielleicht ein schwarzer Panther auf der Jagd im Dschungel? Die Auswahl eines bestimmten Motivs liegt ganz bei Ihnen! Denken Sie jedoch daran, dass die Hauptaufgabe dieser Dekoration darin besteht, eine entspannende Atmosphäre zu schaffen. In der Regel wirken daher Muster mit einem ruhigen, statischen Charakter besser. Dies kann z.B. eine Fototapete sein, die einen orientalischen Zen-Garten, einen Waldbach oder einen malerischen See in der Abenddämmerung darstellt. Es ist auch empfehlenswert, auf abgetönte Pastellfarben zu setzen.