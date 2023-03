Holzfenster oder Holz-Aluminium? Wer die Wahl hat, hat die Qual

Jeder, der sich neue Fenster anschaffen möchte, steht natürlich vor der Frage, welche Art von Fenster am besten geeignet ist. Die „klassischen“ Fenster lassen sich grob in drei Gruppen unterteilen: Holz, Kunststoff (PVC) und Aluminium.

Was vielleicht nicht jeder weiß: Es gibt natürlich auch „Mischformen“ wie PVC-Aluminium oder Holz-Aluminium. Im Folgenden ein paar Worte zu Holz-Aluminium-Fenstern. Sind solche Mischformen sinnvoll, schön, sicher? Glaubt man dem renommierten Fensterhersteller DAKO, so bieten Holz-Alu-Fenster folgende Vorteile: „Kombination aus Edelholz und modernem Aluminium, dessen Effekt äußerst haltbare Fenster mit einer klassischen und eleganten Optik sind, die dem Innenraum eine warme und gemütliche Atmosphäre verleiht. Für die Herstellung von Holz-Aluminium-Fenstern setzen wir sorgfältig selektiertes Holz ein, das den höchsten Qualitätsnormen entspricht. Das Aluminiumprofil schützt den Holzrahmen von der Fassadenseite her und schützt die Fenster vor den schädlichen Auswirkungen der Wetterbedingungen und sichert so deren Langlebigkeit. Aluminium-Holzfenster sind resistent gegen mechanische Beschädigungen und schützen das Haus vor Einbruch.“

Zumindest lässt sich erfahrungsgemäß folgendes feststellen: Holzfenster (d.h. reines Holz) müssen außen durch regelmäßige Pflege und Beschichtung der Oberfläche vor der Witterung geschützt werden. Sie sind einfach anfälliger. Daher kommen Holzfenster mit einer äußeren Deckschale aus Aluminium zum Einsatz, sogenannte Holz-Aluminiumfenster. Die Aluminiumabdeckung bietet einen optimalen und dauerhaften Witterungsschutz und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Durch den Aluminiumzusatz ist das Holzprofil dauerhaft vor Sonne und Regen geschützt. Daher können hier Holzarten eingesetzt werden, die normalerweise direkten Witterungseinflüssen nicht unbedingt ausgesetzt werden sollten.

Für was man sich hier entscheidet… Ja, wer die Wahl hat, der hat die Qual. Gar nicht so einfach. Bevor man sich hier entscheidet sollte man einige Überlegungen in Betracht ziehen, beispielsweise die Art des Gebäudes, in welche die Fenster eingebaut werden sollen oder auch die Lage.

Und wenn wir hier schon von einem entsprechenden Angebot reden, dann können Sie sich unter https://www.dako.eu/de/produkte/cty/fenster umfassend über das Thema Holzfenster und Holz-Aluminiumfenster informieren. Sie bekommen hier alle notwendigen Informationen, einfach alles, was beim Fensterkauf wesentlich ist: Wärmedurchgangskoeffizient, Profilart, Verglasung, Beschläge , Griffe und sonstiges Zubehör, Abmessungen.

Wenn Sie hier und jetzt einmal einen direkten Vergleich zwischen Holzfenstern und Holz-Aluminium anstellen möchten, dann klicken Sie einfach die nachstehenden Links.