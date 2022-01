Die 10X Formel – Mit künstlicher Intelligenz Texte 10x schneller schreiben und veröffentlichen

Ist diese Formel tatsächlich die Lösung für alle Webseitenbetreiber, Texter und weitere Protagonisten der Szene? Man gibt ein Keyword in den Computer ein und dieser schreibt in Sekunden so viele SEO-Texte, wie man benötigt – durch künstliche Intelligenz (KI). Aber wie weit ist KI wirklich, wenn es um das Texten geht? Kann KI perfekte, suchmaschinenoptimierte Texte verfassen? Diese und weitere Fragen klären wir im folgenden Artikel.

Artificial Intelligence bedeutet künstliche Intelligenz und kann mehr als wir denken.

Was genau ist künstliche Intelligenz?

Prinzipiell versteht man unter KI einen bestimmten Ansatz der Programmierung. Allerdings erkennt die KI-Software relevante Zusammenhänge selbstständig, zieht daraus sogar Schlüsse und wenden daraufhin Erkenntnisse konstruktiv an. Ganz entscheidend hierfür sind die Qualität und die Quantität der Trainingsdaten. Je mehr davon vorab gesammelt wurden, desto bessere Ergebnisse kann die KI erzielen. Aber Vorsicht: Der Begriff “Künstliche Intelligenz” ist nicht geschützt und wird häufig auch zu Werbezwecken genutzt, obwohl eine konventionelle Programmierung dahinter steckt.

Kann KI wirklich einen Text schreiben?

Tatsächlich kann KI Texte erstellen, wenn sie vorher mit einer bestimmten Textart trainiert wurde. Hierbei kann es sich um kleinere Produktbeschreibungen, aber auch wissenschaftliche Artikel, Reiseberichte, Produktbewertungen und sogar Gedichte oder Romane handeln. Für die KI spielt die Art des Textes keine Rolle. Sie ermittelt die Struktur des Textes und baut auf Basis dieser Analyse neue Texte auf. Um welche Produkte es genau im Text geht und dass es ggf. verschiedene sein können, versteht die KI nicht. Aber auch hier können die Trainingsdaten angepasst werden, um das Ergebnis zu verbessern. Je enger das Zielgebiet gefasst wird, in dem die KI aktiv wird, desto besser sind die Texte.

Für wen eignen sich KI-Text-Generatoren?

Für folgende Personen können KI-Text-Generatoren sehr interessant sein:

Blogger & Influencer

Content für Blogger & Influencer kann durch KI-Text-Generatoren perfekt auf die Bedürfnisse und Wünsche der Follower abgestimmt werden. Diese Text-Generatoren schlagen sogar Themen und Ideen für neuen Content für die nächsten Jahre vor.

Marketer

Durch KI-Text-Generatoren kann Content so aufgewertet werden, dass er einzigartig und perfekt für SEO-Maßnahmen ist. Hierbei enthält er zielgruppenorientierte Formulierungen, was die Wahrscheinlichkeit steigert, ihn als Suchergebnis ganz weit oben anzeigen zu lassen.

Content Creator

Ebenso gibt es KI-Text-Generatoren, die speziell für Content Creator entwickelt wurden.

Hierbei entstehen ansprechende und hochwertige Inhalte. In dem Fall ist der Content Creator nicht mehr an seine eigene Schaffenskraft gebunden, sondern erhält neue und kreative Ideen und Inhalte durch den Text-Generator.

Selbstständige & Unternehmer

KI kann noch mehr. Sie unterstützt Selbstständige und Unternehmer in der Pflege ihrer Unternehmen, bei der Ausarbeitung verschiedener Projekte und liefert relevante Ideen für die Zukunft. Dadurch kann die Unternehmenskommunikation zeitlich gesehen deutlich reduziert, aber auch merklich verbessert werden. Die Zeit, die dadurch gespart wird, kann intensiv für weitere kreative Ideen bezüglich des Unternehmens und dessen Wachstumskurs genutzt werden.

Autoren

Es gibt Phasen, in denen es selbst Autoren schwerfällt, einen Text zu Papier zu bringen. Manchmal handelt es sich lediglich um die fehlende Inspiration, nicht selten aber auch um eine handfeste Schreibblockade. In dem Fall bieten KI-Text-Generatoren Tipps für neue Ideen und machen sich sogar direkt an die Umsetzung. Mit der Funktion “Auto-Writing” werden Textvorlagen von der KI an spezifische Vorgaben angepasst. Das bedeutet genau, dass alle wichtigen Informationen aus den o. g. Vorlagen sowie thematisch relevante Teile aus dem Internet genutzt werden, um einen komplett neuen Text zu erschaffen.

Fazit

KI ist ein bestimmter Ansatz der Programmierung, der relevante Zusammenhänge selbstständig erkennt und somit sogar Texte verfassen kann. Hierbei ist es der KI egal, um welche Art von Text es sich handelt. Von kurzen Produktbeschreibungen, über Reiseberichte, bis hin zu wissenschaftlichen Texten, kann alles dabei sein. Diese Form des Schreibens spart enorm viel Zeit, unterstützt die Nutzer in ihrer Kreativität und liefert neue Idee. Besonders für Blogger & Influencer, Content Creator, Autoren und weitere Personen der Branche könnte das in Zukunft sehr interessant sein.