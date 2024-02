Hecke als natürliche Grundstücksabgrenzung und Sichtschutz für Unternehmen

Eine Thuja-, Eiben– oder Kirschlorbeerhecke ist die ideale Sofortlösung für Sichtschutz und Abgrenzung im privaten, gewerblichen sowie öffentlichen Raum. Die Anwendungsgebiete sowie Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig. Ob für Grundstücke, Terrassen, Gastgärten oder Müllplatzeinzäunungen, kombiniert mit anderen Materialien lassen sich individuelle Lösungen für jedes Unternehmen finden.

Niedrige, mittelgroße und hohe Hecken

Ist nur eine Grundstücksabgrenzung ohne Sichtschutz geplant, genügt eine niedrige Hecke wie etwa der langsam wachsende Buchsbaum oder die Japanische Stechpalme. Die Ligusterhecke zählt zu den mittelgroßen Hecken, bei denen bestimmte Sorten immergrün bleiben und keine Blätter verlieren.

Die Thujenhecke ist der Klassiker unter den hochwachsenden Hecken. Thujen – auch als Lebensbaum bekannt, wachsen nicht nur schnell, sind blickdicht und zudem noch günstig in der Anschaffung. Damit die Thujahecke gleich am Anfang dicht wächst, benötigt sie 2-mal jährlich einen Schnitt.

Ökologischer Mehrwert durch natürliche Umrandung

Eine immergrüne Hecke ist die natürlichste Möglichkeit für einen Sichtschutz oder eine Grundstücksabgrenzung. Sie ist nicht nur eine ästhetische Bereicherung, sondern trägt nebenbei auch zur Artenvielfalt bei. Eiben-, Ligusterhecken oder Hainbuchen bieten vielen Tieren eine Futterquelle, Rückzugsort und Lebensraum. Damit fördern sie das ökologische Gleichgewicht in der Natur.

Die meisten Hecken sind pflegeleicht und benötigen zweimal im Jahr einen Rückschnitt. Sie sind ständig im Wandel und bieten Abwechslung durch die verschiedenen Jahreszeiten. Weil sich die Grundstücksbegrenzung laufend verändert wird sie nie langweilig.

Fertighecken verbinden Architektur und Natur

Heutzutage zeichnet sich die moderne Architektur durch Nachhaltigkeit und langlebige Materialien aus. Fertighecken eignen sich durch ihre klaren Linien perfekt als Gestaltungselemente und verbinden mit einem durchdachten Freiraumkonzept Architektur und Natur. Ob begrünte Fassaden, Dächer oder ein natürlicher Sichtschutz – Heckenpflanzen passen bei kluger Planung immer zum Gesamtbild im Außenbereich.

Vorteile von Fertighecken

Fertighecken sind inzwischen sehr beliebt, denn sie bieten sofort eine unmissverständliche Abgrenzung und den nötigen Sichtschutz. Fertighecken werden in der Gärtnerei gezogen und sind gleich für den Versand bereit. Erfolgt die Lieferung am Morgen, dann können sie im Laufe des Tages gepflanzt und am Abend bestaunt werden.

Setzen der Fertighecke

Beim Setzen der Jungpflanzen kommen nur die Kräftigsten zur Verwendung. Mit modernen, Satelliten gesteuerten Maschinen werden sie an die richtige Stelle gepflanzt. Die gerade Reihe der Fertighecke ist durch die Verwendung von GPS garantiert. Das Sortiment der Jungpflanzen ist groß und umfasst auch bekannte Heckenpflanzen wie Eibe, Kirschlorbeer, Hainbuche sowie Liguster.

Fazit

Der Kauf von Heckenpflanzen in verschiedenen Größen ist bequem online möglich. Hierbei ist auf höchste Qualität zu achten, die ein renommierter Anbieter gewährleistet. Dieser liefert durch intensive Pflanzenpflege einwandfreie Pflanzen, die gegen Krankheiten und Schädlinge gewappnet sind.