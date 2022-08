Günstige Metamorphose des Interieurs dank Wanddekorationen

Wenn Sie Ihre Wohnung betrachten und das Gefühl haben, dass Sie nach ein paar Jahren etwas an der Innendeko ändern möchten, aber keine Ideen für eine Metamorphose haben, finden Sie hier die besten Tipps, wie Sie Ihr Arrangement im Nu aufpeppen können, ohne ein Vermögen auszugeben.

Die Umgebung, in der Sie Ihre Zeit verbringen, hat einen großen Einfluss auf Ihre Stimmung und Ihr Wohlbefinden. Deshalb ist es so wichtig, für die richtige Einrichtung Ihres Zuhauses zu sorgen. Die schnellste Idee für ein spektakuläres Makeover sind Wanddekorationen. Dank ihnen gönnen Sie sich, ohne das Haushaltsbudget zu belasten, einen neuen Look Ihres Wohnzimmers, Ihres Schlafzimmers, Ihrer Küche oder Ihres Flurs.

Zur Auswahl stehen Ihnen nicht nur viele Vorschläge – Fototapeten, Bilder in verschiedenen Varianten oder Sticker – sondern auch eine fast unendliche Anzahl an dekorativen Motiven. In diesem Leitfaden präsentieren wir Ihnen die angesagtesten Muster und die besten Wanddekorationen.

Sehen Sie, wie eindrucksvolle Fototapeten Ihre Raumdeko im Nu um 180 Grad verändern!

Der erste Vorschlag, mit dem wir beginnen, sind Fototapeten. Eine großformatige Wanddekoration ist ein großartiges Rezept für ein spektakuläres Makeover des Arrangements, ohne die Wände neu zu streichen oder die Möbel auszutauschen. Großer Beliebtheit erfreuen sich florale Motive.

Ein sorgloses, idyllisches und fürs Auge angenehmes Arrangement können Sie zaubern, indem Sie eine botanische Illustration an der Wand anbringen, die eine Wiese mit darüber schwebenden Schmetterlingen und Bienen zeigt. Der cartoonartige Charakter passt sowohl zu einer minimalistischen Raumdeko als auch zu Retro- und Boho-Arrangements. Ein Design, das auf einem Foto basiert, ist eine gute Option, wenn Sie die Raumfläche optisch vergrößern wollen.

Auch Muster, die verschiedenste Materialien imitieren, sind eine clevere Idee. Dank dieser Dekoration können Sie anstelle einer teuren Wandverkleidung mit geringem finanziellen Aufwand eine schöne Innendeko schaffen. Zur Auswahl stehen Ihnen Bretter in verschiedenen Farben, Marmor, bunte Fliesen (ideal für Küchen) oder eine Ziegelmauer. Anstelle von Stoffimitationen kann auch ein Blätter-Muster an der Wand erscheinen, das eine Dekoration ins Zimmer bringt, die an einen vertikalen Garten erinnert.

New York, Tokio, London, oder vielleicht Berlin? Bilder mit berühmten Städten sind ein zeitloses Motiv

Wenn eine Fototapete nicht die richtige Lösung für Sie ist, setzen Sie auf eine andere eindrucksvolle Option, wie z.B. städtische Bilder. Berlin, New York, Tokio oder London sind nur einige Beispiele für berühmte Metropolen, die zu einem zeitlosen Deko-Motiv im Interieur werden. Der Vorteil urbaner Designs ist, dass sie zu vielen Arrangements passen. Denn es stehen nicht nur bunte Fotografien zur Auswahl, sondern auch Schwarz-Weiß-Fotos und Illustrationen im Retro-Geiste. Die und viele andere Motive sind unter https://myredro.de/bilder/themen/staedte/berlin/

Wo sollten Sie nach Inspiration suchen? In Ihrer unmittelbaren Umgebung. Anstelle von fremden Städten erscheint in Ihrem Zuhause Berlin. Leinwandbilder können die gesamte Skyline bei Nacht oder am Tag zeigen, die berühmtesten Gebäude, der charakteristische Fernsehturm oder eine Grafik, die die bekanntesten Gebäude präsentiert.

In einem großen Zimmer setzen Sie auf großformatige Bilder – Berlin, Blumen oder vielleicht eine moderne Abstraktion?

Es lohnt sich, noch etwas hinzuzufügen, wenn es um Bilder geht. Das liegt daran, dass es sich um eine Wanddekoration handelt, die viele Formen annehmen kann. Nicht nur die Größe der Leinwand kann gewählt werden – von sehr klein bis sehr groß – sondern auch Varianten in Form eines Polyptychons, d.h. einer Komposition, die aus mehreren Teilen besteht. Zu den beliebtesten gehören Diptychen und Triptychen, aber im Falle eines geräumigen oder minimalistisch eingerichteten Interieurs ist ein Polyptychon – ein aus 4, 5 oder sogar 6 Leinwänden bestehendes Design – eine großartige Lösung.

In dieser Ausführung präsentieren sich ausgezeichnet Panoramen von Städten wie New York, Paris oder Berlin. Leinwandbilder können die Größe der berühmten Metropole zeigen und gleichzeitig zu einer ausdrucksstarken Dominante im Arrangement werden. Dies ist eine gute Option für den Raum über dem Sofa im Wohnzimmer oder über dem Bett im Schlafzimmer. Auf Polyptychen präsentieren sich hervorragend nächtliche Abbildungen von Städten. Bemerkenswert ist also das bei Dunkelheit dargestellte Berlin. Bilder können in dieser Form auch florale Kompositionen darstellen.

Lassen Sie sich hier von den Pflanzen inspirieren, die Ihnen am besten gefallen. Dies können Feldarten oder exotische Sorten sein. Ein florales Motiv ist eine tolle Möglichkeit, einen farbenfrohen Akzent in ein Interieur zu bringen. Diese Fülle an Farben bieten auch moderne Abstraktionen. Das ist etwas für Liebhaber zeitgenössischer Kunst und von Interieurs, die als Blickfang wirken.

Leinwandbilder und Fototapeten sind nicht die einzige Option – entdecken Sie selbstklebende Sticker

Die letzte Idee für eine spektakuläre Metamorphose sind selbstklebende Sticker. Sie lassen sich schneller anbringen als eine Fototapete, weil man die Wand nicht mit Kleister bedecken muss, und weil die Motive in verschiedenen Formen erhältlich sind, können sie eine interessante Alternative zu Bildern sein. Ein gutes Beispiel sind runde Designs, die sofort ins Auge fallen. Das große Format bewährt sich über einem Bett oder einem Sofa, während das kleinere Format die Wand über einer Konsole im Flur oder über einem Bücherregal schmücken kann.

Es gibt wirklich viele Motive. Dies kann ein farbenfrohes Mandala sein, das gut zum Boho- und Ethno-Stil passt, Kraniche, die von Magnolien oder Chrysanthemen umgeben sind, die zum angesagten Japandi-Stil passen, oder auch Kompositionen, die von berühmten Kunstwerken inspiriert worden sind und Landschaften oder Stillleben zeigen.

Sie wissen bereits, wie Sie Ihre bestehende Innendeko schnell, eindrucksvoll und kostengünstig aufpeppen können. Zur Auswahl stehen Ihnen Fototapeten, Sticker oder Leinwandbilder. Berlin oder andere berühmte Städte, florale Kompositionen, Blätter-Motive oder ausdrucksstarke Abstraktionen verleihen Ihrem Arrangement im Handumdrehen Charakter. Jetzt müssen Sie nur noch die für Sie perfekte Variante auswählen!